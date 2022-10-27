校園天地｜動感小息在提小　助學生重建運動習慣

新冠肺炎疫情轉趨平穩，為鼓勵學生多做運動，聖公會聖提摩太小學本學年推行「活力校園計劃」，繼新興運動體驗日後，本月起安排不同年級學生，安排每周兩節小息時間，到操場做運動，項目以單人可完成、非接觸式為主，如呼拉圈和擲豆袋。田少斌校長期望，學生可善用時間做運動，繼而建立良好且恆常的運動習慣，讓運動「重回」校園。（內容由聖公會聖提摩太小學提供）



小息時，學生分批到操場玩呼拉圈，有學生更展示出連脖子和小腿都靈活轉動呼拉圈的才能。（聖公會聖提摩太小學提供）

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疫情下學生運動時間大減，或影響健康，有見及此，聖公會聖提摩太小學本學年推行「活力校園計劃」，冀透過連串活動重新建立學生的運動習慣，計劃以「新興運動體驗日」打響頭炮，透過從未接觸的運動，吸引學生嘗試不同運動。

而本月起推行的「動感小息」，則讓學生按年級順序，每周各有一天的小息，如小一可於星期一到操場做運動，小二星期二等，如此類推，藉此建立學生恆常運動習慣，惟有別疫情前小息可以進行較劇烈或團體運動，現在只可安排單人進行的簡單運動，如呼拉圈和擲豆袋。

每個小息均有教師及風紀在旁當值，教師除要求學生排隊等候、不要踫撞、不可把豆袋擲向他人外，並未對如何使用運動設施作出限制，交由學生及風紀自由發揮。在擲豆袋區，學生排成兩行，依次把豆袋擲到地面呼拉圈中，「場規」則由最初可以擲完桶內所有豆袋方換人，漸漸改為每人只可擲三個；唯有須自己撿回豆袋，及場中有人在收拾時，不可擲豆袋等安全規則不變。

在呼拉圈區，有風紀在取得低年級同學共識後，限定每人只可玩十秒，令每個等候的學生都能玩上；高年級學生則規定「呼拉圈掉下便離開」，有擅長呼拉圈的學生連脖子和小腿都靈活轉動呼拉圈，成功玩上一整個小息；有學生比拼誰轉得更久；更有學生發揮創意，玩「跳呼拉圈」。此外，有學生善用時間，觀賞及學習學校種植花朵的特性。

田少斌校長指，疫情下，學生多留家抗疫，較少到公園玩耍、走動，致運動量不足，亦難以分泌快樂激素「多巴胺」，或影響身心健康，故讓運動「重回」校園，希望學生可在相對安全的環境中「動起來」，重新建立良好且恆常的運動習慣。

（內容由聖公會聖提摩太小學提供）

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