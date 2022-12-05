校園天地｜仁德天主教小學　創意環保小靈精工作坊計劃

隨着香港的堆填區已接近飽和，現正迫切需要減少廢物以減低對環境的影響。香港的可持續發展和循環再用文化仍處於發展階段，為令小朋友了解地球環境和廢物循環再用的關係。（內容由仁德天主教小學提供）



+ 7

仁德天主教小學參加由三菱電機（香港）聯同Little Light Art Project，於2022年推行的「創意環保小靈精」計劃，透個舉辦免費工作坊及一系列活動，提升小朋友對「循環再用」 的知識並激發他們的創意思維。希望通過學習地球的環境現況，讓小朋友們能明白大量生產廢物對人類、動物及整個大自然的影響，學習天然能源的重要性。從而鼓勵小朋友們從家裏開始實踐廢物循環再用的理念。

課程完結後，學生們更利用自己於工作坊製作的環保太陽能車於校内進行太陽能車比賽，作品中太陽能發電部分亦都是由同學自己參與製作，對同學們來說雖然有些難度。但當裝嵌摩打、連接上太陽能板後，同學於在比賽中看到自己的太陽能車可以順利行走，都感到非常興奮，大家都流露出滿足的笑容。同學們於比賽時都非常積極討論如何調整太陽能板的角度令太陽能車行走得更暢順。四年級的曹天一同學認為想不到只利用太陽光也能發電，經過今次的工作坊後，對天然能源產生了很大的興趣。

除了太陽能車比賽外，更從仁德孩子們和其他香港學校合共一百多名小學生的作品中，挑選出優秀作品，一同安排於中環的藝廊向公眾展示，並有接近二百人參觀。更同時舉行網上版展覧，希望可以給更多人欣賞同學們的創意手藝作品。於活動完結時，同學們更獲得由100%膠樽循環再造而成的背包及環保屏幕布作為優勝獎品及紀念品。五年級的林倬賢同學認為於工作坊中學習到廢物循環再用的重要性，並開始從家裏和家人一起實踐廢物回收再用。仁德前任校長陳善科先生認為同學們於本計劃能夠學習到自己思考解決問題的方法，並能互相切磋，很高興能有機會參與這個不一樣的STEAM課程。

創意環保小靈精（Creative Eco-kids）是一個關於環保教育及廢物循環再用的手藝創作工作坊計劃，並得到三菱電機（香港）全力贊助。因應疫情關係，邀請了不同學校超過一百多名香港小學生參加免費網上工作坊，學習利用家中的廢棄物，發揮他們的創意，製作出別具特色的海洋生物、地心吸力行走小動物及太陽能車。於工作坊的課堂部分，同學學習到可持續發展的重要性，同時學習利用家中的廢棄物，發揮他們的創意，創作出各種形態不同的海洋生物、動物及汽車，更希望從作品中可以帶出「實踐廢物循環再用，減低廢物對人類、動物及整個大自然的影響」的訊息。

（內容由仁德天主教小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747