STEAM｜嶺南中學學生發明智箱牛盾　運用3項技術阻止郊區牛食垃圾

郊區牛隻誤食垃圾致病或致死的問題已經持續多年，情況令人擔憂。杏花邨嶺南中學4位於本學年升讀中四的學生麥常杰、黃浩銘、劉捷熙及甘堯銓組成學生團隊，針對上述問題研發了可以避免牛隻誤食垃圾的智能垃圾箱「智箱牛盾」。「智箱牛盾」採用人工智能、物聯網及自動化技術，可以驅趕牛隻之餘，亦可以根據垃圾量自動發出清走垃圾提示，並統計數據作分析之用，獲頒「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」初中組銀獎。



嶺南中學的學生團隊為解決郊區牛隻誤食垃圾的問題，發明了「智箱牛盾」裝置。上圖為團隊成員，左起甘堯銓、劉捷熙、麥常杰及黃浩銘。（盧勁揚攝）

智箱牛盾混合AI、物聯網及自動化技術 參考裁判意見改用太陽能

「智箱牛盾」是一套可以加設在現有垃圾箱的裝置，已預設程式的人工智能鏡頭辨識到垃圾箱前面有牛隻或其他動物，就會自動鎖上垃圾箱及以蜂嗚器發出聲音驅趕牛隻，避免牛隻在垃圾箱尋找食物。「智箱牛盾」亦在垃圾箱內設有感應器，估計箱內垃圾量，當容量達標時就會發出訊號給清潔承辦商，提醒派人前往清理垃圾。裝置亦會紀錄垃圾箱在不同時間的垃圾量，讓清潔承辦商據此調整工作流程。

團隊提到，他們參賽後有參考同學和裁判意見改善產品。例如考慮到郊區難以有電力供應，他們就加裝太陽能板，確保電源亦更加環保。他們又提到，每套「智箱牛盾」的成本約為400元，有助保護牛隻健康。

從無到有歷時一個月 實地考察目擊牛隻吃垃圾印象深刻

學生團隊提到，他們前往實地考察時曾目擊牛隻誤食垃圾，印象深刻，亦令他們更加希望解決問題。（盧勁揚攝）

研發產品最困難的階段，相信是將概念付諸實行。負責帶隊的電腦科王銘浩老師表示，同學們從構思到最終製作成品歷時一個月，當中需要解決不少難題。團隊成員之一麥常杰提到，他們在研發初期了解到香港郊區牛隻誤食垃圾問題，更曾前往梅窩和西貢實地視察，發現郊區垃圾箱經常爆滿情況嚴重，清潔工無力及時清走垃圾，更曾目擊牛隻誤吃垃圾，在他們內心留下深刻印象，因此堅決透過發明解決問題。

王老師亦指，學生們搜集資料時發現部份報道有一定歷史，可見問題至今仍未解決，因此他們亦期望如果「智箱牛盾」能夠投入服務，可以引起社會大眾正視問題。