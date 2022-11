STEAM教育｜元宇宙為學生提供沉浸式體驗　可引發學生多元潛能

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座,以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊,屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇,同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢,歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】元宇宙近年成為全球熱話,當中衍生的元宇宙產業更估值高達600億美元。元宇宙結合虛擬和真實環境,參與者在廣袤無垠的空間裏參與者能夠與其他用家進行各種生活及各式各樣的互動,潛在市場估值高達8萬億美元或以上!到底元宇宙是甚麼?教育界可以怎樣引入元宇宙輔助教學、學生應如何掌握元宇宙概念和技術?以下為你一一拆解!

Metaverse元宇宙相關技術發展歷史 / 現況

元宇宙可追溯到1992年,最初元宇宙這個字眼出現在美國科幻小說家Neal Stephenson撰寫的科幻小說《潰雪》(Snow Crash),作者勾勒出一個僅使用跨大西洋電纜即可無縫連接三大洲的世界。故事中,作者命名這個世界為Metaverse元宇宙,居民則是虛擬化身(Avatar),儘管這些字眼在當時可謂相當前衛,但它們為後來的世界編寫藍圖。

概括來說,元宇宙指的是一種沉浸式的數碼環境,人們可以在當中進行社交、娛樂和作為虛擬化身工作。透過運用虛擬現實和增強現實等技術,人們可以在不同的設備之間移動,並在3D實時虛擬環境中相互交流,仿似生活在科幻電影中一樣。

元宇宙嶄新概念掀起全城熱話

自90年代首次提出元宇宙概念以來,它早已在科技界流行了一段時間。2019年後期,受到新冠疫情影響,社會大眾再次對元宇宙感興趣,全因人們開始察覺從發展生意業務,到生活上購買雜貨等等,幾乎所有事情我們都在依賴互聯網。

今年,在Facebook 行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)發表演講後,元宇宙就正式成為流行用語。鑑於這潛力家科技巨頭似乎非常致力於將這個想像向前推進,朱克伯格在2021年10月28日正式宣布將Facebook改名為「Meta」。

元宇宙在香港應用情況

Preface指出就目前而言,元宇宙還處於發展初期階段。現存的科技技術如VR、NFTs、5G等,實際上為元宇宙的成功奠下了穩健的基石,可謂是為關注這個概念的朋友帶來的好消息:VR支援3D顯示中的自然適應線索;NFT證明可以追蹤虛擬商品的所有權;5G為龐大的數碼世界提供瀏覽運行的速度和力量……

(Preface提供)

屬於香港的元宇宙

香港貿發局亦因NFTs賣買盛行,就「元宇宙」和「加密貨幣」這個課題舉辦了研討會,重點探討元宇宙的出現如何令傳統供應鏈超越現實世界的界限,以及中小企如何運用元宇宙進行營銷推廣。

而2022年,香港也有由FEED HK 主辦的革新年宵活動「MART IN HONG KONG」,遊戲製作網絡紅人 Kingsan 景三合作,設計具香港特色場景,打造全港首個讓大家以虛擬身份(Avatar),一嚐在虛擬世界行年宵的滋味。

Preface曾與多家跨國企業合辦進行各種創新教育企劃

Preface聯乘Meta首推「Metaverse Coffee」主題活動,推出一系列互動體驗。(Preface提供)

數月前聯乘Meta首推「Metaverse Coffee」主題活動,推出一系列互動體驗 ── 包括元宇宙旅遊VR體驗、Spark AR 應用工作坊和Web3跨行業領袖座談會等,使大眾能夠透過嶄新擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)技術沉浸式地體驗虛擬世界,並了解元宇宙如何打造創新未來。

另外上月與華納香港外語音樂(Warner Music Hong Kong)合作,聯同近一百位7至12歲的Preface學生為知名美國華納歌手Charlie Puth的專輯製作Instagram擴增實境濾鏡,配合10月底起於港鐵中環站內展示的巨型 Charlie Puth 海報。另外,擴增實境濾鏡已上載到官方社交平台帳號,與全球樂迷分享。去年亦為Coldplay製作互動遊戲,前年甚至協助英國知名樂隊HONNE的《No Song Without You》製作香港版MV等

稍後亦將與阿里雲合辦Web3領袖座談會和兒童企業家工作坊等,讓學生在學習過程中保持與世界接軌,從而建立自信。

元宇宙在教育應用潛力

早在2000年初,港、台相繼提倡虛擬校園。虛擬校園是VR應用在教育培訓中最早的方案,就著學校不同程度的需求,模擬出校園環境供遊客瀏覽,甚至建立沒有實體建築的學院,全面配合橫跨國際的線上課程。科技大學計算機科學學系教授暨助理副校長(學術事宜)龐鼎全博士於2001年成立香港虛擬大學(Hong Kong Virtual University),旨在讓資優及有才能的學生以線上方式修讀大學程度的課程。

近年創新科技快速發展,STEM成為全球教育大趨勢。教育在元宇宙的應用範疇仍在發展當中,近年學界陸續投入資源開拓虛擬空間學習,提供沉浸式體驗模式,而編程是元宇宙創作的根基。

學習編程是邏輯思維和創意並重,要突破傳統教學框架從中引發學員的多元潛能。 Preface培訓總監Ellen Lau

(Preface提供)

為教育工作者、學生及大眾提供培訓

現時每月有超過7億用戶透過Meta的應用程式及裝置使用AR,技術將成為職場上其中一項重要的技能。Preface與Meta和本地領先培訓機構香港生產力促進局攜手合作,為學生、教育工作者及大眾提供一系列培訓及工作坊。這些工作坊將會協助本地學生及大眾學習AR技能,同時為教育工作者提供最新的知識以教授學生相關技能,讓更多本港學生可以盡早接觸相關知識。成功完成課程的人士將獲取證書,以證明他們的Spark AR技能。

Preface的課程使用由美國的麻省理工學院(MIT)開發的編程,其教育方案更讓PREFACE成為首間獲EdTechX全球大獎的亞洲企業,不只各具特色,而且緊貼市場趨勢。今個夏令營引入了近年受到重大關注的區塊鏈(Blockchain)與非同質化代幣(NFT)課程,旨在培育未來企業家人才。為了讓學生快人一步汲取新知識,課程將涵蓋區塊鏈的運作原理、認識NFT的作用及潛力,並啟發學生創作自己的NFT系列。透過介紹世界知名NFT藝術家與分析現時NFT的銷售途徑,引導學生想像將來、思考這些新興技術如何幫助他們發展事業,自小培養創業家應有的思維。

