STEAM教育｜香港真光書院打機學編程　邊玩邊學提升學生學習動機

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



現時不少學校都有舉辦編程課程，但有沒有想過打機也可以學編程？南區香港真光書院運用網上編程遊戲教育平台Ozaria，以打機的方式吸引學生學習Python編程語言，提升他們對編程的興趣和能力。該校朱嘉添副校長表示，平台讓學生在家中仍然可以邊玩邊自學，



該活動由任教中三ICT科的孫老師（左一）及2位曾選修ICT科的校友（右二）作為導師，通過網上編程遊戲教育平台Ozaria教授學生Python編程語言，讓學生寓學習於娛樂。（翁曼琛攝）

學校STEAM教育強調動手做 訓練學生深層思維

香港真光書院吳嘉文校長表示，學校的STEAM教育策略強調「動手做」，非死記硬背知識。學校亦有舉辦多元化的STEAM活動，例如學生需要分別運用編程及物理的知識製作智能家居及火箭車模型，訓練他們的創意和解難能力，以至提升深層思維技巧。

吳嘉文校長表示，學校也有舉辦其他STEM方面的活動，旨在強調「動手做」的理念，並非使用死記硬背的方法學習知識。（翁曼琛攝）

打機學編程難度由淺入深 過關解任務累積編程知識

「打機學編程」以課外活動形式進行，主要對象為於中三至中五修讀資訊及通訊科技（ICT）的學生。活動全期12堂，每堂1.5小時，由ICT老師和剛升讀大學的校友擔任導師，透過網上編程遊戲教育平台Ozaria，讓學生學習Python編程語言。

該編程遊戲與其他遊戲類似，需要學生完成任務以解開不同關卡。學生在玩遊戲時，需要輸入正確程式碼，讓角色前進、轉向及消除障礙物等，其間會不斷累積編程知識。遊戲的關卡難度亦會由淺入深，而終極關卡更要求學生運用Python編程語言設計一個關卡，完成後才能「打爆機」。

朱嘉添副校長表示，同樣負責活動的孫老師因教務繁忙，難以出席所有活動，故主要由校友導師從旁協助學生，鼓勵學生完成遊戲任務．（翁曼琛攝）

遊戲形式增強對編程興趣 培養學生自學及解難能力

朱副校長提到，不少學生都認為Python編程相當困難，而且課堂內容以概念為主，因此興趣不大。「打機學編程」為期一至兩個月，以玩遊戲、完成任務、過關儲分的形式吸引學生學習及參與。另外，當學生「打爆機」完成所有關卡之後，也會獲頒獎狀以作鼓勵。因此，「打機學編程」有助推動學生學習編程，及增強他們對編程的興趣。

他亦解釋，由於該編程遊戲在網上進行，學生在家中也能自學。在沒有導師的支援下，遇到難關時便需要自行想辦法解決，例如上網自學或查看遊戲提示，培養學生獨立思考及自學能力。

提升教師教學效率 學生活學活用編程知識

「打機學編程」不但可以培養學生知識及不同能力，同時提升教學效率。同樣負責該活動的孫老師表示，該活動比一般課堂更着重實際編程應用，提升學生運算思維，例如有些學生在中三參加活動，升讀高中修讀ICT時便會較易理解課程，毋須再花時間重新學習，有助提升教學效率。

他又指出，學校有一位對編程感興趣的學生，她在中二期間已經購買相關書籍自學，但一直缺乏應用機會。直至中三參加該活動之後，終於有機會活學活用。孫老師認為，該活動既能給予她在編程上的實質體驗，又能學以致用促進學習效率。

有份參與打機學編程活動的中五學生吳凱晴、勞沛欣及李演鈴（左至右）。（翁曼琛攝）

活動啟發學生 升學就業或考慮相關範疇

「打機學編程」除了對學生的學習有幫助之外，原來也啟發了她們在未來升學或就業的想法。有份參與該活動的中五學生吳凱晴表示，活動能加強她對編程的應用，例如在遊戲的最後關卡，她需要結合所有學到的編程技巧，設計一個故事或遊戲，亦希望將來能舉辦同類活動認識更多有關Python的編程知識。她亦表示，未來升學或職業時，會考慮與編程有關的範疇。