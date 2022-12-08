STEAM｜小學生構想人類火星居所奪獎　太陽能加風力發電抗沙塵暴

航天科技在近年成為熱門STEAM教學內容之一，有興趣的學生亦愈來愈多。香港新一代文化協會早前舉辦首屆「香港青少年航天創新大賽」，選出當中11個獲得一等獎的項目組成「香港特別行政區代表隊」，參加「全國青少年航天創新大賽」。代表隊在全國大賽中表現優秀，獲得6個一等獎、3個二等獎、2個三等獎，成績亦比全國平均水平為高。



獲得全國大賽一等獎的項目，包括3位來自東華三院馬錦燦紀念小學的學生，包括江樂承、鄺世俊及王梓銘。他們的作品為「火星家園」，研究人類移居火星後如何生活，並製作相關模型。



香港新一代文化協會於今日（8日）舉行「全國青少年航天創新大賽暨宋慶齡少年兒童發明獎」香港區頒獎典禮2022。（盧勁揚攝）

香港新一代文化協會於今日（8日）在香港太空館舉行「全國青少年航天創新大賽暨宋慶齡少年兒童發明獎」香港區頒獎典禮2022，由財政司副司長黃緯綸主禮，其他嘉賓包括教育局副局長施俊輝、教育局首席助理秘書長謝婉貞、新一代文化協會董事會主席鄭利明博士及總幹事蘇祉祺博士等。

「香港青少年航天創新大賽」是「全國青少年航天創新大賽」的香港賽區選拔賽，由中國航天科技國際交流中心委託新一代文化協會舉辦。「香港青少年航天創新大賽」設有4個賽項，包括：「月球探索創新賽」、「火星家園主題賽」、「北斗創造美好生活 — 創意比賽」及「未來太空工程挑戰賽」，每個賽項都有設立高小、初中及高中等參賽組別，賽事共有130個項目參賽，隊伍分別來自27間中學及28間小學。

新一代文化協會亦組織了數十名學生參加「第17屆宋慶齡少年兒童發明獎活動」，學生們分別獲得多個獎項，包括2個金獎、7個銀獎、9個銅獎，亦有1位教師獲頒優秀輔導員教師獎。另外，新一代文化協會亦獲頒全國優秀組織獎。

蘇社祺博士在致辭時提到，按照賽規，比賽項目的獲獎比例為20%獲一等獎、30%獲二等獎及50%獲三等獎，而香港代表隊的獲獎比例是達到55%獲一等獎、27%獲二等獎及18%獲三等獎，形容成績名列前茅，領跑全國。至於學生們在「宋慶齡少年兒童發明獎」方面，成績同樣驕人。他亦寄語學生，參賽過程比結果重要，因為學生們在參賽期間可以與全國各地的航天青少年精英交流切磋，豐富自己的學習經歷、發現新問題、提出解難方法，機會難得。

黃偉綸則在致辭中表示，中國載人航天工程辦公室早前首次在香港選拔「載荷博家」，體現國家對香港的關愛以及對香港科研水平的信心。他又希望青少年透過參加全國賽，可以加深對國家創科發展和國情的認識，培養國家民族自豪感，將來為國家航天科技發展出一分力。

東華三院馬錦燦紀念小學的3位學生王梓銘（左二）、鄺世俊（右三）及江樂承（右二）以「火星家園」贏得「全國青少年航天創新大賽」小學組一等獎。左一為該校羅倩兒校長。（盧勁揚攝）

東華三院馬錦燦紀念小學的江樂承、鄺世俊及王梓銘，以「火星家園」贏得「全國青少年航天創新大賽」小學組一等獎。他們以安全、舒適及可持續發展為作品理念，構思了人類移居火星之後的居住環境。學生們又提到，他們設計的特點包括：設有太陽能板及風力發電機，以應付火星發生沙塵暴時，即使未能以太陽能發電，仍然可以風力發電取代；太陽能板可以跟從日照改變方向，吸收更多能量；及補給站可以運用科技將二氧化碳轉化氧氣。

小學課程一般不會教授火星地理或環境，學生們為了完成作品，花了大約1個月進行資料蒐集。說到整個項目最困難的地方，他們認為是尋找火星上合適可以興建家園的地方，因為需要考慮該地方的溫度、地面是否平坦、以至是有沒有山脈阻擋沙塵暴等。