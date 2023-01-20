STEAM教育｜孫方中書院聘兩名工程學背景教師　思維訓練助教學

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



STEAM教育內容愈來愈多元化，對教師的知識要求亦與日俱增。近年不少中小學都聘請工程學系畢業生為教師或教學助理，大埔港九街坊婦女會孫方中書院就聘請了具工程學背景的林珀丞老師及孫葆光老師，分別任教資訊及通訊科技科（ICT）及設計與應用科技科（DAT）。他們表示，工程學系訓練使他們在解答學生問題時更加得心應手，教學上亦比其他教師更有代入感。



林珀丞老師（左）及孫葆光老師（右）都具有工程學背景，認為工程學的訓練對教學有幫助。（盧勁揚攝）

較資深的林老師於2000年於中文大學信息工程學畢業後，一直在擔任中學教師，至今擁有超過20年教學經驗；至於孫老師畢業於都會大學電子及計算機工程學系，曾擔任投術支援人員多年，及後進修教育碩士並轉行。

工程學擅長解答「有咩用」 以實戰經驗授課一針見血

兩位老師都具有工程學系背景，深明工程學系畢業生負責教STEAM學科的優勢。林老師說，學生上課最喜歡問「點解要學呢一樣嘢？有咩用？唔知有咩用學嚟做咩呀？」，而工程學系的訓練，令他們最擅長回答「有咩用」的問題，並能夠提供大量例子滿足學生好奇心，使他們「有動機聽落去」。

孫老師表示，工程學使他更能向學生說出自己的思路，幫助學生理降。（盧勁揚攝）

任教設計與應用科技的孫老師舉例，學生在進行室內設計時，未必考慮實際問題，會直接將坐廁放在房間旁邊的牆上，「我話你廁所駁住間房喎，如果你真係爆咗條渠，咪爆晒入間房囉，佢哋會識笑㗎喎」，而工程學訓練着重可行性及解難，令他比其他教師更能向學生解釋這些設計上的問題。

他又提到，工程學令他更能說出自己的思路，幫助學生理解，而且「（任教科目）落手做嘅嘢多，你會同佢落手做一次，行一次條路，學生會同你親切啲，知你點解咁樣做、過程係點、流程點去」。

林老師建議有意入行的工程學系學生，在成為教師之前需要了解自己的性格是否適合。（盧勁揚攝）

入行前先確認性格符合 執教鞭後需改掉小習慣

愈來愈多中小學有意聘請具工程學背景的教師，協助STEAM教學，不過林老師提醒有意成為教師的工程學系學生，切勿因薪高糧準而入行。他解釋，做教師必須要對學生有耐性及合適的性格，如果沒有熱誠，做工程師或許是更好的選擇。

孫老師則指，雖然工程學畢業生比其他教師更容易想到解決方法，但亦有壞處，「唔好處就係太快，因為會扼殺學生尋找答案嘅過程，而佢喺你身上就即刻問到個答案」。林老師補充指，具工程學背景的教師需要學懂引導學生思考，避免直接給予答案，逐漸改變自己的思維十分重要。