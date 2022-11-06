調查：逾半受訪者指欠缺教學資源推行國安教育　機構倡設教材庫

撰文：勞敏儀
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政府力推國民教育，有機構向校長及負責國民教育的老師調查發現，超過一半受訪者認為，目前欠缺相關教學資源推行國家安全教育，亦有四成半受訪者指未掌握相關知識及校本課程編排不易。機構提出多項建議，包括建構「一國兩制」教材庫、透過電話或網上問功課系統，為教師解答相關法規疑問。

香港善德基金會聯同新界校長會、九龍地域校長會及香港島校長聯會於九月中進行「學校推行一國兩制教育的情況問卷調查」，成功收到211份來自校長或副校長及負責國民教育老師的有效回應。

調查發現，近半受訪者認為《香港國安法》實施後，學校推行「一國兩制」教育更容易。對於如何體現「一國兩制」教育的成效，近八成半受訪者分別認為是學生提升對國家的認同感，以及更認識國家的現況與發展，惟僅近三成受訪者認為香港學校推行「一國兩制」教育的成效良好，表示成效一般的有逾四成半，反映香港推行相關教育有待加強。

立法會議員朱國強認為，學校在國情教育普遍已融入各科的學習，建議加強專題研習，提升學生的學習效能。立法會議員鄧飛亦指，坊間不時抱怨缺乏多元教材，他認為關鍵主要是按不同階段，分層分級去教授國情教育。對於調查發現目前有97%受訪學校僅靠觀察，去評估國家安全教育成效，他建議教育局盡快建立一套劃一的自評工具，以提供更全面、更專業、更到位的成效評估制度。

浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜建議，須加強幼稚園國情教育的框架，提供幼兒繪本，以及到校支援，指導教職員讓他們更有效以軟性方式讓幼園學生認識國情教育。

調查發現，超過一半受訪者認為目前欠缺相關教學資源推行國家安全教育。（香港善德基金會提供）

機構倡為教師設立電話及上網問功課系統

善德基金會提出11項建議，包括加強「一國兩制」教育的專業支援，開發多媒體互動教材，並建構教材庫，把國家領導人相關講話、有關機關相關文件，轉化為教師可即時使用的教材套，並為教師設立電話及上網問功課系統，為教師解答《憲法》、《基本法》及《國安法》的疑問等。

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