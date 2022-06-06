公民科｜六套教科書獲批使用　教育圖書兩套由陳弘毅及鄧飛等編審

教育局新修訂的公民與社會發展科（公民科）已於本學年在中四級推行，以取代現時通識科，首屆DSE公民科將在2024年開考，惟一直未通過評審的教科書可使用。教育局今日（6日）終於公布首批公民科「適用書面表」，列出六套中四級教科書，價格由188元至288元不等。



翻查資料，其中兩套由商務印書館旗下香港教育圖書有限公司出版，包括《教圖公民與社會發展新里程—主題一「一國兩制」下的香港》及《新視野公民與社會發展—主題一 「一國兩制」下的香港》，其編審者為立法會議員鄧飛及李浩然，以及基本法委員會委員陳弘毅。



教育局今日（6日）公布公民科「適用書面表」，列出六套教科書。（資料圖片）

六套書涉五出版社 齡記未有上榜

六套適用教科書來自五個出版社，包括明報教育、教圖、雅集、名創及現代，該局列出多項評語，包括指有關教科書切合課程指引宗旨及目標、內容有效配合課程的要求，並供獨立使用等。

教圖兩套書上榜 立法會議員李浩然也任編審

根據名單，教圖有兩套書上榜，包括《教圖公民與社會發展新里程—主題一「一國兩制」下的香港》及《新視野公民與社會發展—主題一 「一國兩制」下的香港》。據教圖向學校分民科主任發送的書單資料通知上顯示，該兩套書編審人均為立法會議員鄧飛及李浩然，以及基本法委員會委員陳弘毅。

評審過程及評審人員保密

教育局在其網站上發文表示，課本評審工作由局方成立的評審小組進行，成員包括局內和局外的評審員，過程及內容必須保密，而評審人員的身分也須保密，以確保他們能在不受干擾、沒有壓力和成見下，公平、公正、專業地進行評審工作。

覆檢程序未完成前 嚴禁公開課本及教材內容

早前有出版社將已獲首輪評審的中四教科書樣本送至學校，教育局重申，在覆檢程序尚未完成前，出版社嚴禁以任何形式公開課本及其相連學材或教材的任何內容。如有違反，會按違規的嚴重性及出版社的過往紀錄考慮跟進行動，包括發出警告、延後將其課本資料上載至教育局「適用書目表」網頁，甚或暫停接受有關出版社的課本送審一段時間等。

據悉為主要教科書出版商之一的齡記，亦有將有關教科書送審，但未有上榜。

公民科課程本學年已在中四級推行。（資料圖片）

出版視須進一步查證及核實內容準確性

該局又多番強調，評審報告不會鉅細無遺地列出全部有待修訂的地方，建議只屬部分例子，故會提示出版社在收到課本評審報告後，須重新通盤細閱送審的課本，並根據報告建議，把性質類似的部份作相應修訂，並須進一步查證和核實課本內容的準確性，而非只局限於跟進報告內列出的改善建議。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼

