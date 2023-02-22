財政預算案｜增撥3億舉辦IT相關課外活動　每間中學最多可獲100萬

財政司司長陳茂波將於今日（22日）在立法會宣讀新一份《財政預算案》，當中宣佈多項與教育相關的措施，包括增撥3億元，繼續向每所公帑資助中學提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。另外亦會加強支援有特殊需要的學前兒童。



政府在預算案中提到，將會增撥3億元，在未來3個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。（資料圖片）

預算案提到，政府一直致力培養青少年對創科的興趣，而「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃自推出以來，學校反應踴躍。政府將增撥3億元，在未來3個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

另外，預算案指出，現時有約80間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心試行以到校模式，為正輪候兒童體能智力評估、或經評估為有邊緣成長發展問題的學童提供訓練，及為他們的家長及教師提供支援，即「第一層支援服務」。相關模式在試行3年後，有超過七成曾接受服務的學生可以銜接至主流小學接受教育。政府將增撥資源，將「第一層支援服務」恆常化，擴展到接近900間學前教育機構，並同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，預計措施每年經常開支約1.74億元。