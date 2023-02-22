財政預算案｜「港版淡馬錫」開始運作　正物色具質素合作伙伴

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，其中提到香港投資管理有限公司已開始運作。



財政司司長陳茂波表示，行政長官於2022年的《施政報告》中，提出成立香港投資管理有限公司，以更好利用財政儲備促進香港經濟和產業發展，提升香港招商引資的能力，並增強香港與大灣區兄弟城市的產業合作。

香港投資管理有限公司已開始運作，並正物色具質素的合作伙伴，看準時機作出策略性投資。

政府上周公布香港投資管理有限公司的董事會成員，董事會將由財政司司長陳茂波擔任主席，其他成員包括相關政府官員、社會及商界領袖，非官方成員的任期為兩年。

香港投資管理有限公司其餘董事包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺、金管局總裁余偉文、金管局副總裁阮國恒、李達志、陳維民、香港投資管理有限公司總裁、馮國經、劉遵義、林振宇以及唐家成。

公司將管理在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的「共同投資基金」。金管局會在營運初期提供投資、後勤和營運支援，香港投資管理有限公司將隨業務發展逐步建立其管理團隊。

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