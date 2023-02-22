財政預算案｜預留100億推動生命健康科技　設立微電子研發院

財政司司長陳茂波將於今日（22日）在立法會宣讀新一份《財政預算案》，提出將預留100億元推動香港在生命健康科技的發展，發揮香港作為「國際創新科技中心」的優勢。政府亦計劃設立一所微電子研發院，以推動香港的微電子發展。另外，政府將加強投資初創企業，包括增資4億元至科技園公司的「科技企業投資基金」。



2月22日，陳茂波宣讀今屆政府第一份財政預算案。（盧翊銘攝）

預算案針對生命健康科技的「科研成果轉化」和「生命健康科技研發」兩大範疇，撥款60億元資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科合作。政府將於2023/24年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書。另外，為加強人工智能、量子科技等科技領域的基礎研究，政府將預留30億元推動相關建設，發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

政府期望設立的微電子研發院能夠成為亞太區內支援微電子發展的領先機構，而且可以強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

在初創企業方面，科技園公司會整合現有的「企業加速計劃」，額外投放1.1億元，聯同合作伙伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。政府亦已經為數碼港預留2.65億元，推出針對智慧生活初創企業的培育計劃。該計劃的最高資助額為50萬元，會為初創企業提供針對性的專業支援及輔導，他預計在接下來的5年內，每年有約90間合資格初創企業會受惠。