口罩令．學校快測｜中學今最後快測　學生感雀躍：聽日可遲些起身

3月1日除撤銷口罩令，全港中學亦同日取消學生每日上學前快測要求。創知中學有學生表示對取消快測感到高興，又指每日上學前毋須再多預時間：「可以遲少少起身。」校長黃晶榕指快測安排帶來許多不便及困擾，例如老師檢查上要花不少時間去處理，師生對取消安排感到雀躍。



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上學快測安排至今近一年，就讀中五的余同學回憶初期感到十分不習慣，因為要早10至15分鐘起床，以預留時間進行快測。他對取消快測要求感高興，因毋須再提早起床以進行快測：「可以遲少少起身。」

他表示家中有不少快測劑剩下，所以仍會「時不時做下」保障個人健康。另外，政府明起撤銷口罩令，他放心不戴口罩外出：「（疫情）都有所緩和，去醫院啲高危地方先戴。」他又指如沒有規定上學要戴口罩：「返學都可能唔戴。」

余同學對取消快測要求感到高興，因不需再提早起床以進行快測：「可以遲少少起身。」（張浩維攝）

校長黃晶榕指學生及老師聽到取消快測安排後都好雀躍，他表示快測的要求為校內不論師生都帶來很大不便，例如老師檢查時要花不少時間去處理，而如有學生上學前未進行快測，老師便會帶他到休息室補做。他又指措施生效初期學生會較為嚴謹，但隨疫情放緩亦開始不太重視，特別是農曆新年後氣氛放鬆啲，又解除聚餐限制，多了學生抽查到無快測要再補做，不過由去年復課至今都無學生在補做時發現確診。

校方仍提供快測包 預防消毒措施繼續

黃晶榕表示雖然明日起再無規定要進行快測，但亦會鼓勵學生在感到不適時做，亦會提供快測包。另外校內預防傳染病的衞生措施亦會繼續，例如會定期為不同地方消毒，而食堂枱上的擋板亦有意繼續保留。