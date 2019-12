【PISA放榜】經合組織成員國學生表現停滯不前　中國登榜首

經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development)12月3日公布國際學生評估計劃(Programme for International Student Assessment)最新的調查結果,發現即使成員國增加教育開支,學生表現仍然停滯不前。至於中國學生於閱讀、數學和科學能力則排在榜首。