蔡若蓮率團北上訪港人子弟學校等　了解學生求學及就業情況

教育局局長蔡若蓮今日（8日）往東莞及廣州訪問，先後到訪東莞暨南大學港澳子弟學校和廣州暨大港澳子弟學校及內地港澳青年學生之家，了解港人子弟在內地求學情況以及港人內地升學及就業情況等，並勉勵他們把握國家「十四五」規劃及大灣區建設帶來的契機，積極融入國家發展大局。



蔡若蓮今日到訪東莞暨大港澳子弟學校和廣州暨大港澳子弟學校，參觀兩校校園設施，觀察學生上課和參與活動的情況，並聽取校方介紹辦學特色。她亦與校長和師生交流，了解港人子弟在內地求學情況。她稱欣悉兩校配合大灣區發展，提供學前至高中15年一貫制課程，便利港人子女在區內城市就學。

她其後到訪內地港澳青年學生之家，與在內地高等院校就讀的香港學生和畢業生會面，了解他們在內地升學和就業的情況。她勉勵學生努力學習和工作，同時建立內地和香港的人脈網絡，抓緊國家「十四五」規劃及大灣區建設帶來的契機，積極融入國家發展大局。

蔡若蓮明後兩日將率團前往前海及南沙，視察高中公民與社會發展科內地考察安排，訪問團成員包括教育局常任秘書長李美嫦、教育局副秘書長陳慕顏，以及20多位教育界代表。