給十九歲的我｜仍角逐金像奬獎項　蔡若蓮：料校方會與製作方溝通

紀錄片《給十九歲的我》入圍香港電影金像奬最佳剪接、導演及電影三項提名，惟由於近日影片惹來連番爭議，校方早前已宣布會退選。教育局局長蔡若蓮今（11日）回應事件，指會與學校保持緊密聯系，留意有什麼可以幫忙的地方。



對於紀錄片《給十九歲的我》仍會參與最佳導演及最佳剪接的角逐，蔡若蓮表示，局方最主要集中在支援教學、同學情緒及校內溝通，至於電影團隊與學校方面的溝通，相信在經歷社會上廣泛的討論後，校方會以相關同學及老師的意願再與相關製作人員溝通，務求同學在私隱上可以得到最大的保護。



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紀錄片《給十九歲的我》女主角之一的阿聆公開撰文指一直不欲該片公開放映，惹來社會上對個人資料私隱議題的爭議，事隔近一星期，事件至今仍持續發醇。教育局局長蔡若蓮今（11日）再回應事件時指，局方已派同事支援學校，並了解學校如何支援同學，而據其了解，學校已就電影情況成立危機小組安排支援受影響師生。未來會與學校保持緊密聯系，留意有什麼可以幫忙的地方。

教育局局長蔡若蓮今（11日）再回應事件時指，局方已派同事支援學校並了解學校如何支援同學，而據其了解，學校已就電影情況成立危機小組安排支援受影響師生。（資料圖片／梁鵬威攝）

紀錄片《給十九歲的我》入圍香港電影金像奬最佳剪接、導演及電影三項提名，惟由於近日影片惹來連番爭議，校方早前已宣布會退選最佳電影，惟與張婉婷一同提名「最佳導演」獎項的郭偉倫已表明會繼續接受提名，至於張婉婷則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但表示不會現身於頒獎禮，意味著該紀錄片仍會參與最佳導演及最佳剪接的角逐。

被問到局方認為紀錄片應否完全退選，蔡若蓮表示，局方最主要集中在支援教學、同學情緒及校內溝通，至於電影與學校方面的溝通，相信在經過社會上廣泛的討論後，校方會將相關同學及老師的意願再與有關製作方去溝通，務求同學在私隱上可以得到最大的保護。

不少學校製作宣傳短片都會有拍攝到學生的學習過程或樣貌，她表示，兩者性質有不同，但同意不少學校都會收集教學過程作教育研究用途，會提醒學校需留意相關《個人資料私隱條例》，另亦要列明蒐集資料的目的和方式、資料的使用、運用及披露等均符合《學校行政手冊》。