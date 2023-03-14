非牟利機構舉辦中學生創業市集 1700名中學生推原創產品

隨着疫情緩和，非牟利機構青年成就香港部 (JAHK) 主辦的「JA青年創意實驗概念店 」，亦回復舉辦實體學生創意市集，吸引了1,700名中學生參加，為本港最大型青年市集。



是次活動主題為「100+ 青春x 未來」，來自77間中學的學生在近100名義務商界顧問的指導下自組學生公司，一手包辦組建團隊、籌集資金、規劃業務發展、生產及營銷產品或服務，將他們的創意構思變成實體產品。

青年成就香港部 (JAHK) 主席盧永仁表示，過去三年受疫情影響，參與JAHK營商學習計劃的學生只能在網上銷售，今次學生能夠在商場舉辦實體市集，他們都十分雀躍，甚至提早到現場觀察，構思如何布置以吸引顧客；他對學生們重視持續性理念，感到十分鼓舞，「他們會提出善用水源、關注流浪動物、環境污染等，帶出很多很正面的信息。」

曾有溝通障礙 盼以遊戲卡推廣手語共融

啟新書院學生組成了學生公司Elipsis，與社企 Project Dignity Hong Kong 合作，製作一款手語猜謎遊戲卡，教玩家基本香港手語，通過遊戲推廣社會共融，獲得主辦單位的「最佳陳列獎」、「最佳商品獎」及「最佳市場營銷獎頭5名獎」。

該組學生成員葉子瀅說，創作這手語卡是源自自身經驗，她曾是一名有溝通障礙的小朋友，4歲才懂得說話，因此在構思產品時想到關注聽障人士，希望推廣手語，讓一般人多了解聽障人士的情況，多和他們溝通，推動社會共融。

她表示，透過網上搜集手語資料並繪成遊戲卡，曾徵詢過聾啞人士意見，該款遊戲會在卡面繪出手語動作，讓玩家猜出該手語的意思。該組6名成員來自不同地區，包括印度、英國、美國和香港，希望遊戲卡能倡導社會接受和使用不同的溝通方式，創造一個無障礙的世界。她指產品銷情理想，至今已賣出200套，她們主要銷售對像是學校和機構，因為更有教育效益。

以梵高畫作為藍本 加入「日出」紓緩生活壓力

保良局羅傑承（一九八三）中學的學生隊伍UniLight，以梵高畫作《星夜》為藍本，製作了鐳射雕刻燈及藍牙音響日出星夜小夜燈，獲得「最佳陳列獎」。該組學生成員楊卓翹表示，不少人因為疫情和經濟不景而出現情緒緊張，甚至有抑鬱情緒，因此希望這些產品能夠幫助人們釋放壓力，積極面對人生。

他說：「梵高繪畫星夜時是憂鬱的，我們以這畫為藍本，同時增加日出的元素，寓意面對人生低潮的時候，但都會有日出的時候，以激勵我們低潮不會長存，日出象徵了希望及推動人們勇往直前的力量。」

另一學生成員陸穎瑜表示，希望透過這畫作和聆聽舒緩心情的音樂，讓人紓緩壓力及更易入眠。

盧永仁表示，學生在商界導師的指導下學習未來技能、發揮創意、培育創業家精神和團隊協作，可以在急速轉變的世界中把握機遇，而這些年輕人在過程中不斷自我挑戰、勇於追逐夢想，更讓他感到豉舞。

為阿棍屋籌款及希望社會關注遺棄動物

東華三院黃芴南中學的學生，組成STR̷AY學生公司，以動物慈善機構「阿棍屋」其中3隻身世可憐的動物為主題，製成麻布斜孭袋，以此呼籲領養動物，並承諾將所得25%盈利捐給慈善機構阿棍屋。該組學生J. Matt Chan表示，他們曾到阿棍屋做義工，同學及導師均很愛動物，亦關心動物被棄的情況，故今次選擇以阿棍屋三隻被棄動物為主角，希望喚起公眾關注動物被棄的問題。

這3隻動物分別是狗女樂樂、下半身癱瘓的貓貓老六和30歲的阿達伯拉象龜大B。狗女樂樂的主人居住地方被政府收地，成功上公屋的主人卻遺棄牠，輾轉來到阿棍屋，至今仍未有人領養；貓貓老六原為一隻街市貓，有天下半身癱瘓，但擋主卻打算將其人道毀滅，幸診所醫護不同意，老六才得以生還；亞達伯拉象龜大B原本和主人快樂生活，但老主人因病離世，餘下大B一個，現時於阿棍屋暫托中。