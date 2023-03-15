跨境家庭子女通關即來港　聖士提反堂中學二月內地生插班申請急增

疫情令內地持單程證學生無法來港上學，自香港與內地全面通關後，西營盤聖士提反堂中學在一個月內即接獲15份插班申請，較以往同期增加，至今已取錄6名初中插班生。校長麥偉麟表示，學校著重兩地學生融合，為新來港學生提供各類支援，特別是語言能力及社交需要。



聖士提反堂中學校長麥偉麟指，通關後一個月內收到的內地生插班申請增加。（郭曉晴攝）

麥偉麟表示，疫情前每年接獲20多份內地生插班申請，取錄10多名學生，大部分申請入讀新學年。自中港兩地全面通關後，截至2月底，學校一個月內已收到15份插班申請，現時全校約八成為本地學生，兩成為內地和外籍學生，包括50多名新來港內地學生。

為支援學生，學校特設中一及部分中二級「三班主任制」，其中一名為輔導老師，照顧學生需要。另外提供英語支援班、廣東話支援班、課後功課輔導班、每週英語活動等。

聖士提反堂中學為新來港學生提供支援。（郭曉晴攝）

13歲的中一學生馮銳澤為6名插班生之一，今年一月份來港，他原本與哥哥在深圳居住，父母在港，早在2至3年前已計劃來港升學，惟受疫情阻礙至今年。他表示，初時來港最大困難是語言，談話時若對方廣東話語速太快會聽不清楚，要靠多說和多練習。

學業方面，他指自己原本英文成績不太好，現時逢星期六參加學校英文輔導班，現時已漸漸適應校園生活，認為老師和同學都很熱情，並參加籃球隊及長笛班。

另外學生會主席江瑩瑩現就讀中四，來港六年多，她表示學校有提供英語及上網資源的支援，現時沒有遇到太大困難，而家人都在港，很喜歡香港這個城巿。

中一學生馮銳澤（左）及中四學生江瑩瑩（右）獲學校不同支援，現已適應校園生活。（郭曉晴攝）

副校長張雪嫻稱，新來港學生普遍需面對語言困難。以英語為例，兩地考核出題方法不同，加上學生英語詞彙量不足，以致學生成績未如預期。另外，插班生除來自大灣區外，亦有山東、陝西、北京等地的學生申請插班，因此有需要協助他們學習廣東話。

麥偉麟表示，除了疫情積壓插班申請外，現時香港與大灣區關係更加密切，增加內地學生來港升學的意欲，不少學生想提早來港適應。他又指，學校著重兩地學生融合，現時已與3間內地學校結為姊妹學校，期望日後有更多交流機會。