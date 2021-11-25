龍翔官立中學｜家長嘆兒子中小學均面臨殺校　批政府剝削重讀機會

黃大仙龍翔官立中學成為是次「縮班殺校」危機下，首間「被殺」的官立中學，下學年起該校停辦中一及中四，並安排學生轉到深水埗九龍工業學校（簡稱九工）就讀。龍翔官中今日（25日）傍晚舉行家長座談會，交代合併安排。



不少家長直言對「殺校」消息感愕然，有家長稱兒子中小學均面臨殺校，遭剝奪重讀中四、重新選科的機會，批教育局支援不足：「上年話冇資源，揀唔到鍾意嘅科，諗住如果真係唔鍾意，可以重讀，而家剝削佢重讀嘅機會！」有家長促教局提供同區學校空缺名單，並希望有空缺的學校優先取錄龍翔學生。

亦有部份家長則認為，座談會後釋除疑慮、安心不少，很大機會安排兒子轉至九工。



教育局日前公布，中學適齡人口將出現結構性下降，黃大仙區有較多剩餘學位，決定2022/23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校（簡稱九工），即龍翔下學年起停開中一及中四課程，現有初中生將在完成初中課程後轉校至九工；高中生則留校至完成中六課程。

龍翔官中今日（25日）傍晚舉行家長座談會，交代合併安排；有出席座談會的家長稱，九龍工業學校校長虞忠正有到場簡介學校特色、課程及學生支援工作；另有教育局職員到校。

家長余生稱，兒子中小學均面臨殺校，批評教育局未為他們提供支援，剝削兒子重讀中四的機會。（張浩維攝）

兒子兩度受殺校影響 不滿教育局無提供高中重讀機會

出席講座的家長余先生稱，就讀中四的兒子為已停辦的九龍城樂善堂小學舊生，當時已曾面臨過一次殺校，未料升讀龍翔官中再遇同一命運；他批評，因龍翔官中校方資源不足，兒子高中未能修讀心儀科目，有意在明年重讀中四，惟教育局突宣布殺校，抹煞兒子重讀機會，批評教育局未為他們提供支援，「迴避問題！話殺就殺，殺校影響到我，但你幫唔到我！」余生又質疑教育局打算殺校、學校被扣減資源，「社工都無行出嚟話幫手。」

至於會獲安排轉至九工的初中生，余先生稱九工校長表明無法安排龍翔學生同班，認為安排未照顧學生感受：「個新校長話學生適應能力強，調學校都唔可以同一班，想互相關照下都無！」

女兒就讀中二的梁太批評座談會幫助不大，期望教育局提供同區或鄰近校網學校空缺資料，方便有需要學生「叩門」。（張浩維攝）

家長促教局提供同區學校空缺名單、盼可獲優先取錄

女兒就讀中二的梁太亦批評，座談會幫助不大：「聽完之後一啲都唔清晰！個女未必想轉個間學校，教育局究竟俾到咩支援？好多家長聽完都矇查查！」她期望教育局提供同區或鄰近校網學校空缺資料，方便有需要學生「叩門」。

伍女士說無奈接受殺校安排，惟兒子較想留在黃大仙區學校，期望教育局提供協助，「最理想應該（學校）有位置就要容納小朋友！」（張浩維攝）

而同屬中二生家長的伍女士則表示，無奈接受殺校安排，惟兒子較想留在黃大仙區的學校，期望教育局提供協助，「最理想應該（學校）有位置就要容納小朋友！」

祖母：三孫皆受影響、十分迷惘

陳婆婆說，三個孫分別讀中四、中三及中二，因消息來得突然，公布兩日後便開家長會，父母趕不及請假，由她代表出席，得悉九工遠離住所，感到迷惘：「好唔開心，三個係度，宜家唔知點算！」

若老師調任、降級也要轉校

女兒正就讀中四的劉女士亦對殺校感愕然及徬惶，直言公布殺校後女兒「情緒唔係幾好」，擔心老師人手或會調動，影響女兒學習，故若校方宣布會調走任教老師，「就算要降級都會轉校」。

家長莫小姐願意接納合併安排。（鄧穎琳攝）

座談會了解九工課程 「八九成機會過去讀」

另有少部份家長願意接納轉校安排。家長莫小姐說，家住沙田區，不論龍翔或九工車程距離相若，在座談會中得知「（九工）環境大啲、課程多啲」，故安心不少，若兒子願意，很大機會直接轉至九工：「聽完八九成過去讀！」

至於兒子就讀中二的家長莫小姐亦願意接納安排，主要想了解九工的交通安排：「學校點安排我哋點去，宜家間間學校都差唔多，邊間都一模一樣。」