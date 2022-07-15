蔡若蓮訪問｜應付學生銳減殺校恐懼　學額過剩區學校將獲跨區重置

本月升任教育局局長的蔡若蓮接受《香港01》等傳媒訪問時指出，目前主要工作是「讓孩子教育更好一些」，並提出以「向心力」為未來教育方針。面對移民潮及學生人口嚴重下跌，她承認一些較多中產家庭學生就讀的學校比較受影響，容易引起「音樂椅效應」，無論對家長及教師均十分折騰。



為解決學額遠多於學生人數問題，蔡若蓮指會沿用「跨區重置」方法，將學額過剩地區，例如港島東區及南區，部份辦得較好學校重置往新發展區，如東區箕灣東官立中學將「過海」在安達臣道石礦場發展區重置，以配合新區發展需要，亦紓緩舊區學生「斷崖式下跌」問題。



以「向心力」作方針 籲年輕人把握大灣區機遇

蔡若蓮表示，將以「向心力」作為未來教育方針，「向」是指有志向、有明確人生目標及遠大理想；「心」則指愛國愛家、愛己愛人，保有好奇心及熱心；「力」則指實現目標的能力。她引述國家主席習近平指，一國兩制是好制度，香港年輕人應把握大灣區機遇，在各方面都要裝備年輕人，包括當國家、國情、國民身份認同的認識等。

南區及東區學生嚴重不足 筲箕灣東官立搬過海

上任後即要面對目前學生人口急跌的問題，蔡若蓮表示，該局計劃繼續用跨區重置的方法，優化教學質素，同步解決結構性問題，「與其起新學校，不如借某啲區分新發展需要，某啲學額過剩的地區、做得好的學校，搬遷及重置到新發展區。」

她表示，一些區分收生不足問題嚴重，未來10年均無回升趨勢，局方要行動阻止斷崖式下降，例如港島南區及東區，而新界北區因跨境學童及新界東北發展，相信學額需求較大。她舉例稱，早前已宣布將筲箕灣東官立中學遷校，並在安達臣道石礦場發展區重置，滿足將遷入居民的需要；黃大仙區亦面臨收生不足問題，故已合併九龍工業學校及龍祥官立中學，亦在啟德新發展區重置該區學校。

筲箕灣東官立中學將遷至安達臣道石礦場發展區重置。(中學概覽圖片)

中產學校學生流失明顯 「音樂椅效應」折騰師生

蔡若蓮續稱，學生流失之下，以中產家庭為主學校受影響或較明顯，因此容易產生「音樂椅效應」，形容對家長及教師而言都是折騰。她指出，優勢學校若有學位騰空，家長可能會不斷「拍門」，學生由A校轉往B校；另一方面學校由年頭到年尾都在招插班生，「老師、校長都要做Marketing搶學生」。她指教師亦有同樣情況，弱勢學校請教師較難，一些較薄弱的學校老師團隊有不穩定情況。

續彈性「數人頭」 惟不容許一級只10至20個學生

為穩定現有波幅，她指將繼續彈性處理中學「數人頭」安排，例如中一人數待中三數；中四則延至中六數，穩定現時教師團隊，減少對學生學業生涯的影響。不過，她指不能容許學校一級只收10至20個學生，因只有一兩班，學生未必有較多選修科目選擇，班數少於兩班更難提供有質素均衡的教育服務給予學生。

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DSE下周三放榜 蔡若蓮：條條大路通羅馬

DSE將於下周三（20日）放榜，蔡若蓮稱教育局不斷嘗試「撬鬆」一試定終生的壓力，亦與本地大學商討，爭取放寬「3322」門檻，改為權重某些專長科目，亦會加強職業專長教育等。她稱今年約5萬名考生，共提供2.3萬個學士學位、2.4萬個副學位，聯同VTC等文憑學位，加起來共6.2萬個學額，可供學生選擇非常多。

她亦寄語應屆考生，除成績外要做好生涯規劃，並要按個人興趣及能力選擇未來去向，形容現時不同專上學位供應充足，「條條大路通羅馬」，並稱社會需要各種各樣人才，希望學生可多元發展以實現理想，「唔好一定逼埋（選擇）唔係律師就醫生。」