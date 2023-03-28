校長專訪｜德萃朱子穎：先教學生ChatGPT原理　安全環境學應用

ChatGPT在短短幾個月之間爆紅，為教育界帶來衝擊。最常見的問題之一，就是ChatGPT的功能強大，教師學生使用會否令學生一切假手於ChatGPT，失去學習動機。



德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎接受「香港01」訪問時表示，教育界面對ChatGPT的衝擊時，應將教育重點放在教會學生判斷真善美、學習價值觀以及分辨真偽。另外，在教導學生使用ChatGPT時，需要先確保家長、教師及學生均明白ChatGPT是甚麼，然後安排在安全的環境下進行教學。



校長朱子穎認為，學生距離畢業仍然有一段長時間，要確保學生未來畢業後可以投身社會，需要教授他們最新的技術。（林靄怡攝）

教學生最新技術緊貼時代 教授判斷真善美

不少人都會認為，學校需教學生未來所需技能，畢業後可以在社會上立足。朱子穎說，「𠵱家個（科技）未來出快咗好多，特別係呢3個月」，而學生距離畢業及投身職場仍有很長時間，現時根本難以預測日後他們畢業時所需的技能，所以學校只能教授最新技能，「我淨係知如果我今日唔用最新嘅方法教佢，例如今日有chatGPT啦，我唔教到佢用識嘅話呢，危險就係嗰個（未來）時代係咪佢搵到工先？」。

談及學生未來求職問題，朱子穎又指香港過去教育着重考試，講求學生的學識及成績，但現時職場講求的卻是「你可以再識幾多同埋解決幾多困難」，所以現時學生需要學習的是不同的軟技能。

他認為，接下來的教育重點是教育學生判斷真善美、學習價值觀及分辨真偽。例如現時已出現AI繪圖，「4張圖都係假嘅，咁邊張圖最好呢？」當中涉及對美的判斷。他又預期將來有更多新聞農場，「咁邊一啲係真嘅資訊，邊一啲係假嘅資訊呢？」，學生需要學懂辦識資訊真偽。

朱子穎又表示，教育界接下來的重點應該在教育學生判斷真善美、學習價值觀及分辨真偽。（林靄怡攝）

計數機類比ChatGPT 無需擔心學生濫用

教育界另一個針對ChatGPT的討論，就是應否容許學生使用chatGPT，朱子穎直言「歷史從來都不斷重複又重複」，情況與教育界在以往討論學生應否使用計數機相似。他解釋，小學基礎教育重視思維及邏輯，如果學生未學懂乘數即依賴計數機取得答案、沒有打好基礎，可能影響學生日後學習更複雜的數理。

他解釋，當小學生升中後，就必需學習使用計數機，如果以現時的計數機類比ChatGPT，只要教學目標及課程追得上及能夠互相配合，就不需擔心學生在學業上濫用ChatGPT，正如現時不會有人擔心學生濫用計數機一樣。

針對教學目標和課程，朱子穎指出全球過去的學習模式均基於「一個問題、一個可能性嘅學習」，不過ChatGPT出現後，「呢個答案實在太容易得到」，使教師必然需要改變評估方法，例如將問題改為要求學生證明光合作用的過程。

朱子穎提到，教育界過去亦曾討論應否禁止學生使用計數機，可以用作類比應否禁用chatGPT的討論。（林靄怡攝）

兒子成教育實驗對象 使用GPT前確保明白原理

朱子穎兒子已經10歲，正就讀小學，笑言兒子一直是自己最好的實驗對象，「如果想嗰樣嘢成為一個普及啲嘅教育，真係要試一試先嘅」。為了確保兒子安全使用chatGPT，他曾為兒子深入講解ChatGPT原理，期望兒子盡力理解。講解後，他就問兒子：「GPT講嘅嘢啱唔啱呢？」兒子回答：「冇㗎，睇佢睇咗啲咩。」認為兒子已經明白ChatGPT的原理。

他又提到，會由玩開始讓兒子接觸chatGPT，例如發問一些無聊問題，又曾經讓兒子與朋友以ChatGPT作歌，然後問兒子：「GPT係唔係萬能？呢首歌係咪GPT寫？」兒子和他的朋友就答：「GPT緊係唔係萬能啦，不過佢幫我哋有個好嘅框架，已經進步咗，加入我哋創意，加上音樂嘅睇法，我哋彈奏，就有呢一首音樂啦」。