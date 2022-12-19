校長專訪｜青中張富華談英文教學　科技成雙面刃　內容需緊貼生活

香港教育着重兩文三語，學生英文能力一直備受重視。天水圍中華基督教青年會中學張富華校長任教英文逾20年，亦曾在外國留學，對英文教學有不少心得及方法。他指出，學生若想學好英文，先要多動手書寫增強記憶；至於教師想教好英文，就要以學生覺得有意義的內容刺激他們學習興趣，並與其他科目的教師合作，策劃可以融入生活的主題式學習活動。



天水圍中華基督教青年會中學張富華校長任教英文逾20年，對英文的學習及教育都有不少心得。（鄭子峰攝）

現代學生學英文機會多 依賴電子工具成絆腳石

張校長在90年代後期成為教師，曾擔任英文科主任及副校長，2021學年加入天水圍中華基督教青年會中學出任校長。他指出科技進步成為學生學英文的雙面刃，一方面現時學生上網就能找到大量免費學習資源，學習機會和資源比以往多，但同時間學生面對的誘惑都比以往多，畢竟在學習和玩樂之間，「（學生）有選擇都打機先啦」。

他續稱，科技帶來誘惑，加上電子學習日趨普及，學生只需要帶平板電腦上課，令學生容易過份依賴電子工具，導致學生對課堂所學的印象不多，「有時拎起筆都唔識寫字」。他建議學生多花時間操練語文基本功，例如翻查字典、學習文法及寫文章，做到「心到、眼到、手到」。張校長又以自己為例，指自己仍會上網聆聽機師間的無線電對話，代入角色即時回答，保持自己的語文能力。

教好英文要內容緊貼生活 主題式學習培養跨學科認識

張校長除了對學英文有心得，對教英文亦甚有研究，他早前完成教育博士學位，其畢業論文就與語言學習有關。他認為教師要教好英文，內容應該與時並進，選擇與學生生活相關的內容，刺激學生學習興趣，並使學生明白語文並非不考試的內容就不需要學習。

張校長建議，英文教師的教學內容可以從學生生活入手。（鄭子峰攝）

要刺激學生學習興趣，他建議採用主題式學習。例如早前科學館舉行恐龍展，所以學校便舉行恐龍主題閱讀周，由英文教師與其他科目的教師共同策劃，教授學生物種演變過程和珍惜環境之餘，亦要求學生以英語表達所學。

最後，他為了吸引學生多說英文，特意在恐龍閱讀周期間穿上恐龍裝，在校內四處與學生互動，「點樣令學生學好英文？梗係校長要講多啲英文先啦」。

曾揸飛機帶學生遊機河 啟發學好英文成空姐

張校長除了變身做恐龍，更曾帶學生作「離地」體驗。他透露以往還是教師時，曾負責帶學校遊學團到澳洲，當時為了鼓勵學生學習，經過機場時向學生承諾，會親自駕駛飛機帶是次遊學團中成績最好的學生遊機河。他笑說，當時學生都覺得他順口開河，沒有認真對待。

張校長曾經親自駕駛飛機，帶學生遊機河，以鼓勵她們努力學習。（鄭子峰攝）

直至遊學團尾聲，學生成績出爐，張校長在得到家長同意下，邀請遊學團成績最好的兩名學生遊機河。她們最初還半信半疑，直至看到他支付租用小型飛機的費用，才相信老師真的懂得駕駛飛機。張校長表示，遊機河不止是獎勵，更啟發了她們學習，而該次經歷更擴闊兩名學生視野，令她們更願意接觸外語，「或者受我影響啦，都對航空有興趣」，畢業後二人同樣成為空中服務員，感慨是教學生涯之中，一件十分奇妙的經歷。