校長專訪｜年輕人必會犯錯、家長要懂放手　鄭思宏校長分享湊女經

不少校長老師都是育有子女的爸爸媽媽，大埔王肇枝中學校長鄭思宏亦是其中一人。鄭校長教學近30年，其中有約20年訓導工作經驗，長女已經大學畢業並投身社會工作，幼女則是應屆中學文憑試（DSE）考生。他在接受「01教育」訪問時提到，教師和爸爸的經歷能夠互補，對教女及教學生均有幫助。他又提到，不論教女及教學生都要學懂放手，並接受年青人一定會犯錯。



鄭思宏校長在教育界有近30年經驗，亦是兩個女兒的爸爸。（盧勁揚攝）

從教學生學懂與女兒相處 湊女故事幫助與學生及家長溝通

鄭校長相信，只要老師愛惜學生，學生自然會受到老師影響，所以他用同樣的方法照顧女兒，「以愛行先，以身教行先」。與學生的相處亦讓他明白要以不同方式與不同年齡的學生相處，「中一你可以叫佢做呢樣嘢做嗰樣野，但係當佢哋到中三、中四、中五嘅時候，你要放手畀佢做其他嘢」，所以他在女兒踏入不同年齡時，會以相應的方式與她們相處。

喜歡與學生相處的鄭校長雖然沒有太多時間接觸學生，但仍堅持每年與所有學生領袖及中六學生對話，為他們打氣。對話期間，他不時都會提到兩個女兒，說大女已經大學畢業、細女是應考DSE考生，學生都會有同感並有興趣，問他「你個女又考（DSE）呀？」、「你個女又讀緊大學呀？」。從另一面看，兩個女兒亦幫到他與學生溝通。

照顧女兒的時候，他學到父母的言行舉止及家庭環境均會影響子女，所以在處理學生問題時更懂得體諒學生，與學生家長溝通時亦會利用自身經驗作解說，「我發覺係有效嘅」。而且隨着女兒逐漸長大，其溝通效果會更好，「因為我個女，我已經經歷晒你哋而家講緊嘅嘢」。另外，如果鄭校長留意到「家長啲仔女好好」，亦會問「你啲仔女咁好，點教㗎？教一教我」，與家長互相學習及分享心得。

鄭思宏校長提到，不論照顧女兒和教導學生，同樣都要學懂放手。（盧勁揚攝）

照顧女兒與教學生同樣要放手 要接受年青人一定會犯錯

說到從湊女學到最深印象的事，鄭校長說是「放手」，因為放手會令人痛苦、覺得自己的影響力愈來愈細，子女走一條路你未必很希望他走的路。他舉例大女升讀大學並入住宿舍後，他已經「管唔到好多嘢」，開始放手。學生踏入一定年紀後，亦「唔可以餵佢」，要讓他們嘗試、接受他們會做錯事，「年青人一定會錯嘅，最緊要唔好錯到冇得返轉頭，無論佢曳到點都好，你一定要抆佢返轉頭」。

要做到這個角色，鄭校長認為要趁還照顧到他們的時候就裝備他們、愛惜他們，建立互信，讓他們明白到自己做任何事都需要負責。而一直在他們身上累積的這些東西，在他們遇上問題時就可能發揮作用。「學生仲讀緊書，我仲係校長、老師，仲有影響力嘅時候盡量最大影響力幫學生，等佢第日最困難嘅時候拎到出嚟用，咁係最好嘅」。

鄭校長感嘆，不少家長都會希望子女成績好，疫情的時候又會希望子女身體健康，當子女因為讀書而感到壓力太大的時候，又會覺得成績已經不重要。他曾經遇上一名中六學生，在公開試前夕卻患上眼疾，需要做手術，「咁又如何呢？最後好似變咗，開心咪得，最緊要健康，成績唔好仲有好大條路可以去闖，而家影響咗將來發展（嘅）影響更大」。