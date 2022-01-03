中一自行派位｜首日遞表皇仁人流疏　家長：移民潮入名校點都易啲

今日(3日)是遞交2022年入學的《中一自行分配學位申請表》首日，在傳統名校皇仁書院，有家長陪同兒子親身到校園遞交表格，但人流未算太多。在適齡人口持續下跌，本港又正值移民潮下，有家長認為基於以上種種因素，在「自行分配學位」階段獲名校錄取的機會較大。
黃太是其中一位在首日遞交中一入學申請表的家長，她指皇仁書院一向是她和兒子第一志願，因而在「自行分配學位」階段選擇了此校。被問到認為移民潮會不會增加兒子成功入讀機會，黃太則回應或多或少都會有影響：「雖然移民潮唔係我地考慮既因素之一，但係少左人爭，就點都會容易入啲。」
今日起至17日可向最多兩間官立或津貼中學交表
教育局早前已派發2022年入學的《中一自行分配學位申請表》，應屆小六學生家長如欲申請官津中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須填妥申請表，連同所需要的文件，可由今日起至17日期間親身到最多兩間官立或津貼中學交表，或郵寄遞報名表到學校。
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