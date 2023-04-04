殺校｜教育局向小學派小一開班信　兩校跌入殺校網　一津小派0班

小一適齡學生人數持續回落，小學再現殺校潮。據了解，教育局正進行小一統一派位程序，近日向各小學發出「開班信」，即今年9月小一開班數目。至少兩間跌入殺校網，據了解，其中一間津小不獲派任何班數，即0班，9月不能開小一，另一料只派一班。教育局要求學校停辦、轉私校或與其他學校合併，若想繼續接受資助，可申請特別視學，通過才可「翻生」。



升小一及中一人數持續下跌 6年後小一生少近半

教育局之前引用政府統計處在2020年9月發表的香港人口推算，預計在香港居住的6歲學齡人口，將會由 2023年的57,300名跌至2029年的50,000名，至於在香港居住的12歲學齡人口，預計將會由2023年的71,600名，下跌至2029年的60,100名。局方指本港出生率由2016年起呈現下降趨勢，出生人數2022年跌至紀錄新低（臨時數字為32,500名嬰兒），ＡＩＳＬ 。

局方正進行小一統一派位程序，擬定每區可開班數目，受歡迎學校先取得獲准班數，因此未獲家長垂青的小學可能只得派一班，而跌入殺校網，據悉今年至少有兩間津貼小學收生不足，其中一間不獲派任何班數。

熟悉派位機制的校長指出，當有區域剩餘學生人數不足以維兩間小學時，局方便會按受歡迎程度，派學生給其中一間，不派給另一間，於是出現派0班情況。

教育局力促辦學團體處理長期收生不足學校

教育局一直與不同辦學團體溝通，要求參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校、合併或重置到有新學位需求的地區，惟反應一般。局方近年對旗下官校主要採取合併策略，如龍翔官立中學與九龍工業學校2022/23 學年正式合併，廣東道官立小學2025/26學年跨區重置安達臣道發展局，筲箕灣東官立中學也會於2026年搬入該區，香港仔香島道官立小學則停辧。

在小學方面，政府目標是在兩個學年後（即於 2025/26 學年）超過九成公營小學實施小班教學，教育局在檢視個別地區或學校網內的學校所提供的課室數目、學位需求、學校發展的需要以及現有資源等最新情況後，已增加31所學校於2023/24及2024/25 學年推行小班教學，亦安排另外7所公營小學於2024/25 學年實施小班教學，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學，提前一年完成目標。