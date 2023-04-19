棉紡會中學舉行STEAM雙周　學生以無人機踢足球、試用水底機械人

本港教育界近年興起STEAM概念，葵涌棉紡會中學10年前已經開始留意到趨勢，先教導學生箇中倫理道德，鞏固「軟件」基礎後，再提升「硬件」設施，舉辦各式各樣STEAM活動。該校最近再度舉行一年一度的「STEAM雙周」，中一及中二學生在「STEAM雙周」最後一日可以操控水底機械人，以至使用無人機踢足球。校長黃定康接受「01教育」訪問時亦大讚學生有天份，「自行摸索都獲得不錯成績，學校傾向盡量給予同學發揮創意空間，給予自由去創作」。



棉紡會中學校長黃定康講解校方如何推動「STEAM」教育。（盧勁揚攝）

STEAM教育「軟」「硬」件兼備 斥資改建操場及特別室

棉紡會中學推動校內STEAM教育並非一朝一夕之事，校長黃定康以近期冒起、引起學術界抄襲憂慮的「ChatGPT」為例子，「不只是知識和技術，校方一直關心人們如何利用善用科技」，所以校方10年前未正式推出STEAM教育時，「學校同仝已經強調如何管理這些技術，判斷道德價值判斷，在良好基礎下，同學不單止吸收知識，同時知道如何回饋社會，切勿誤用科技」。

處理「軟件」基礎後再提升「硬件」設施，黃校長多謝校董會支持撥款，令學校有資源進行改建，讓學生在初中階段已經可以接觸STEAM教育，雨天操場亦被改建成全天候多用途廣場，和禮堂一樣可以舉辦全級創科活動。另外，學校更設有生態園，其中包括魚菜共生空間，教導學生生態循環，校方現正再改建一個特別室，暫時稱為「明日教室」，內有AR和VR設置。

著重STEAM普及化 所有學生均有學習及體驗機會

「軟硬件」並行後，學校有條件推動STEAM教育，而且著重校內STEAM普及化，黃校長解釋，初中學生上堂時學習程式設計和初步人工智能，「只要他們肯，都有機會參加各類型的比賽，並非最優秀的同學才可以參加比賽，學校希望大家都有機會去學習和體驗」。

至於另一個推動STEAM普及化的原因，黃校長認為「STEAM是將來每個學生的一個技能，甚至是生活的一部份，除了中英數之外，STEAM是將來必備的能力」，所以學校改良初中本身科目，星期五亦有全方位學習課，讓師生參與STEAM教育。

辦「STEAM雙周」活動 高年級學生任老師助手

訪問當日正值棉紡會中學一年一度「STEAM雙周」最後一日，黃校長形容是「重頭活動」，從外來機構借來器材，還學生體驗操控水底機械人進行水底科研探險，或是使用無人機踢足球、進行障礙賽等，並由高年級學生擔任老師助手角色，教導師弟妹使用器材及相關知識，拉近彼此關係。

圖中為有份幫忙籌備「STEAM雙周」的學生及舊生，左排由前至後分別為中三級程浩然、中三級吳海傑、中三級翁梓皓。右排由前至後分別為中三級張敬祐、中五級李梓雷、舊生方學榆及李星輝。（盧勁揚攝）

負責協助師弟妹在「STEAM雙周」操控無人機的同學們皆表示，本身在校內學習到箇中原理，但實際上無人機「喺空中上下前後左右飄浮，好難操控」，慶幸有導師指導，所以都容易上手。至於水底機械人組一眾同學亦指，由於比賽關於宣揚環保，所以設計水底機械人，希望不但清理到海洋垃圾，而且一旦發生沉船意外，水底機械人都可以大派用場，魚菜共生方面，同學表示建立系統「定期抽水，過濾後回到魚池，減少浪費清水問題」，另一方面「魚類排泄物為蔬菜提供養分，經過濾提供給蔬菜」，同時照顧到動植物。