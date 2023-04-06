STEAM教育｜16官校共享AI教育課程　學生自製翻譯App勁過Google

AI工具如ChatGPT在近月大行其道，多間官立學校早前成立「16間官立中學人工智能教育學習圈」，共享學習AI教育課程、內容及資源。該學習圈統籌及英皇書院STEAM統籌主任李浩然老師接受「香港01」訪問時提到，學習圈的AI教育課程以普及化為目標，而不同學校可以校本決定教授範圍。他又提到，課程在過去數年不斷根據學生反應調整內容；以英皇書院為例，有超過七成學生在完成課程後認為內容對他們有益。



多間官立學校早前成立「16官立中學聯合人工智能教育學習圈」，共享學習AI教育課程、內容及資源。（盧勁揚攝）

課程以初中學生為對象 採模組式設計添教學彈性

「16官立中學聯合人工智能教育學習圈」於2021年成立，並在時任英皇書院校長鄧啟澤建議下，委任李浩然為召集人，而他在2018年開始，已經逐步將AI滲入英皇書院的電腦科課程。學習圈成立後，李浩然就會安排簡介會及工作坊，向其他學校的老師講解授課內容及相關行政注意事項，亦會親身到訪各間學校提供支援，協助理順教學。

學習圈共享課程的對象為初中學生，中一至中三級的學習主題分別為聊天機械人（Chatbot）、電腦視覺（Computer Vision）及翻譯程式（Translator）。以翻譯程式為例，學生將會學習如何編寫翻譯程式，成品不但能夠在手機安裝、隨時使用，更可以支援翻譯粵語，比大家常用的Google Translate更強。

為了提高教學彈性，課程採取模組式設計，每級設有2至3個模組，佔電腦科或STEM科約三分一課時。李浩然表示，模組式設計的最大好處，是學校可以像砌積木一樣，按需要加入內容至學校現有課程。如果學校課時不足，學校可以選擇只採用部份模組，減輕課時壓力。另外，學校亦可視乎整體學生程度或每班程度，考慮是否採用較進階的模組。

「16官立中學聯合人工智能教育學習圈」的召集中是來自英皇書院的李浩然老師（前排左一），圖中前排左二起為校長黃秋玲、副校長林之鏏、學生黎曉俊，後排左起為學生邱仁毅、黃諾晞、范兆希及陸思齊。（盧勁揚攝）

普及化為目標 不斷調整內容引起學生學習興趣

AI對於不少人而言都是高階知識，難以入門。不過李浩然強調，學習圈共享課程的定位是普及化，期望可以將AI融入電腦科或STEAM科等，要達到這個目標，就需要先選擇合適的素材，使教材適用於所有學校，「King’s（英皇書院）做到，其他學校做唔到都唔係好事」。

他舉例，在中二級的電腦視覺課程之中，他參考了多達30至40個程式才找到合適的素材，「覺得啱啦先落實去做」。他又認為課程重質不重量，能夠有一個好概念並啟發到學生已經非常好，「係咪需要話一定係要全部三樣四樣（嘢）擺晒落去呢，我就覺得唔係嘅」。

加強學生共通能力 七成學生認為課程有益

課程推行已經數年，李浩然在分享學生學習成果時提到，課程能夠培養學生的共通能力（Core Compentency），因為學生未來即使並非修讀IT相關科目，都可能用到IT技能，所以課程普及化十分重要，「（學生）只要知道個運作係咩嚟，例如Chatbot，唔一定ChatGPT，佢有一個Logical Thinking（邏輯思考），知件事點嚟，將來無論讀邊科，突然諗到可以咁做，話唔定嗰下就幫到佢，現階段初中唔一定要做到好複雜」。

李浩然又提到，他曾就課程內容在校內進行調查，當課程在2018/19學年剛推出的時候，有超過兩成學生表示沒有興趣，所以李浩然就不斷調較課程內容，降低難度，使較抗拒的學生都願意投入課堂，以達到普及化的目標。根據最近一次於2021/22學年進行的調查結果，有超過七成學生認為課程對他們有益，而對課程感到沒有興趣的學生減至只有2%至3%，改變十分明顯。