首個家長教育數碼平台出爐　掌握子女學校資訊不做「隱形家長」

港人生活忙，家長也難分秒掌握子女學校的資訊，甚至成為「隱形家長」。非牟利機構「童心網絡」今年初推出先導計劃，透過「ALO父母心」家長教育數碼平台，向全港幼稚園及小學提供服務，家長可透過平台接觸家長教育內容，並透過平台與校方接觸。有家長指，平台有助在職家長在最短時間內接收最多資訊，該平台今（14日）正式推出，創辦人曾祥表示，暫時已有300間學校參與。教育局副局長施俊輝鼓勵平台加入國家教育及中華文化的相關內容，但會交由程式開發者自行決定。



油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志 (中) 指，他3個小朋友於不同學校就讀，統一平台有助接收學校資訊，減少混亂。(鄧宇詩攝)

「ALO父母心」每年提供100小時家長教育資訊，兒童發展、運動、營養、家長身心健康等，而為加強家長與學校溝通，支援收發回條、活動報名、繳費、接收學校通告等功能。

平台今年初推出先導計劃，約30間學校參與，香港南區家長教師會聯會主席劉頴欣表示，坊間家長教育資訊太多，平台統一了資料，讓在職父母不用花時間在網上搜尋，工作時亦可透過手機就可以獲取有用資訊，幫助在職家長在最短時間內接收最多資訊。油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志指，他3個小朋友於不同學校就讀，統一平台能有效地接收學校資訊，減少混亂。

教育局副局長施俊輝鼓勵平台加入國家教育及中華文化內容

教育局副局長施俊輝表示，教育局一直致力推動家長教育，樂見「ALO父母心」推出，發展多媒體家長教育內容，支援不同家長需要。被問到會否希望相關應用程式加入國家教育以及中華文化的內容，施俊輝回應指，鼓勵平台加入相關內容，但會交由程式開發者決定。