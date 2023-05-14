學生走進《香港01》編輯室　入錄影廠學做主播、實地了解媒體運作

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》安排荃灣公立何傳耀紀念中學過百名中二學生參觀《香港01》編輯室，並由《香港01》資深編輯及前線記者講解行業生態及工作經驗、舉辦事實查核（Fact Check）工作坊，學生更有機會走進錄影廠學習做主播。



荃灣公立何傳耀紀念中學的全級中二學生於參觀《香港01》編輯室之後拍攝大合照。（余俊亮攝）

《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

資深編輯講解行業生態 前線記者分享採訪經驗

講座由資深編輯主持，介紹《香港01》的不同部組、日常工作流程及運作方式，讓學生可以深入了解香港傳媒以及《香港01》的工作。另外，他亦分享了成為記者的方法，令有意加入傳媒界的學生可以參考相關資訊作生涯規劃。

活動亦邀請專責保安新聞的前線記者分享採訪經驗，除了平時與政府紀律部隊的交流之外，更包括曾經隨特首李家超到內地採訪期間所發生的趣事及。

荃灣公立何傳耀紀念中學中二學生參觀《香港01》編輯室，由資深編輯和前線記者分享媒體運作。（余俊亮攝）

事實查核工作坊學Fact Check 即場實測辨識虛假資訊

工作坊由數據新聞記者主持，介紹相關理論知識和實戰技巧。在理論知識部份，就列出了多個案例，讓學生了解虛假資訊的影響，以及虛假資訊的種類及常見特徵等。工作坊進行期間，學生更有機會即場使用手機或平板電腦，嘗試使用各種查證工具和技巧核實資訊。

最後，針對現時人工智能（AI）都能夠繪製出極度像真的圖片，工作坊設有專門環節探討相關的道德問題，以及教授搜尋圖片來源、辨別圖片真偽等的方法。

事實查核工作坊會介紹相關理論知識和實戰技巧，學生亦可以即場使用手機或平板電腦作實測。（余俊亮攝）

體驗做新聞主持、主播 記者指導實戰技巧

工作坊由資深採訪主任主持，並於《香港01》錄影廠進行。學生能夠在真實的傳媒工作環境之中，體驗成為新聞主持及主播的感覺，嘗試面對鏡頭報導新聞。

參與工作坊的學生有機會站在鏡頭前面，體驗做主持報導新聞及使用字幕機讀出新聞稿。（余俊亮攝）

參與工作坊的學生會獲介紹各種拍攝器材及指導新聞報導技巧，當中包括聲線、語速、站姿、手部動作及眼神等範疇。另外，針對部份表現緊張的學生，採訪主任亦分享了一些減壓小方法，並且可以應用到日常生活之中，包括考試。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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