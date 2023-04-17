《香港01》學校國民教育講座　深入淺出認識甲骨文　了解漢字起源

中華文化源遠流長，而漢字更是全球少數沿用至今的方塊文字，了解漢字起源將有助提升學生中文興趣。《香港01》早前邀得甲骨文專家鄧卓然先生擔任嘉賓講者，為何文田旅港開平商會中學生主講「甲骨文概述（動物篇）」。講座透過介紹不同與動物相關的甲骨文，深入淺出為中學生介紹甲骨文的起源、分析箇中文字結構，增加學生對中華文化和漢字的認識，助學生日後提升中文「字感」。



鄧卓然先生現為能仁專上學院語言、文學及藝術系高級研究助理，協助文字學大師單周堯教授研究甲骨文，並曾主講公眾課程《甲骨學入門》。

《香港01》早前為何文田旅港開平商會中學舉辦國民教育講座，邀得能仁專上學院語言、文學及藝術系高級研究助理鄧卓然先生任嘉賓講座，向學生介紹甲骨文的起源和結構。（張浩維攝）

講座先以「鳥」、「馬」等不同文字的「灬」作切入點，指出最初甲骨文所指的動物部位有所不同，及至後來漢字規範化後才寫法相同，以引起學生興趣，然後簡介甲骨文的起源，以及展示刻在不同獸骨上的甲骨文。

及後講者與學生探討，甲骨文是否象形文字，並輔以具體事例，指出甲骨文亦有指事文字、會意文字、形聲文字等，又讓學生按上述文字結構原則，嘗試推測古代象形文字的文章內容。

另外，講座期間講者不時向同學生發問，出席者反應熱烈，踴躍回答講者提問。講座完結前亦設有遊戲環節，讓學生按講座中提及的內容，嘗試猜測不同甲骨文字的意思，鞏固講座所學知識。

《香港01》早前為何文田旅港開平商會中學舉辦國民教育講座，邀得能仁專上學院語言、文學及藝術系高級研究助理鄧卓然先生任嘉賓講座，向學生介紹甲骨文的起源和結構。（張浩維攝）

鄧先生表示，甲骨文是現今漢字的源頭，認為學生認識著重於意念表達和創意的甲骨文字，將有助提升「字感」，更有效地掌握漢字，並且加強使用文字的準確度，提升中文水平。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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