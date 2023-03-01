香港01學校講座　首席媒體戰略官馮德雄分享新聞發展、網媒運作

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前應邀為張祝珊英文中學中四學生舉辦「新聞行業發展」講座，由《香港01》首席媒體戰略官馮德雄先生與學生分享本港新聞行業發展以及網媒運作。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育

《香港01》首席媒體戰略官馮德雄 見證媒體發展演變

馮先生從事新聞及傳媒行業逾30年，先後於有線電視、無線電視、亞洲電視等擔任重要管理崗位。現時他負責帶領《香港01》各內容部組，專注推動媒體與內容發展策略、團隊管理工作及人才培育。

《香港01》為張祝珊英文中學舉辦媒體及資訊素養講座，由媒體及首席戰略官馮德雄先生主講，與學生分享本港新聞行業發展以及網媒發展，並以《香港01》為例子向學生解釋網媒的特點，探討新聞未來發展趨勢。（廖雁雄攝）

講座中馮先生先與學生分享他以往採訪經驗，指出現時大家習以為常的直播技術，以往並不普及。他舉例，1984年代表電台前往北京採訪中英兩國就香港前途談判會議時，只能靠打長途電話將採訪內容口述給香港同事。至2003年第二次海灣戰爭期間，馮先生曾親身前往伊拉克首都巴格達採訪，則需透利用價錢高昂的傳送技術，才能將當地實況帶到香港觀眾眼前。

運用科技大數據 為讀者提供優質新聞資訊

不過，隨着互聯網普及和科技發展，目前現場直播新聞不再是電視台的專利。作為網上媒體，《香港01》亦透過直播將新聞現場即時帶到觀眾眼前，配合文字和相片等媒介，透過手機應用程式推送、不同網上社交媒體平台，為讀者提供各類型新聞資訊。

《香港01》為張祝珊英文中學舉辦媒體及資訊素養講座，由媒體及首席戰略官馮德雄先生主講，與學生分享本港新聞行業發展以及網媒發展，並以《香港01》為例子向學生解釋網媒的特點，探討新聞未來發展趨勢。（廖雁雄攝）

講座中亦介紹網媒如何運用科技報道新聞和為讀者提供資訊。以《香港01》為例，除了文字、相片、影片等方式外，亦會設立網上投票、專題網頁等加強與讀者互動。此外，亦會善用人工智能和大數據，協助內容部組實時了解文章閱讀數據，掌握讀者需要並作出回應。

馮先生補充，數據和科技是輔助工具，最重要的是做好新聞、提供優質資訊，而《香港01》一直重視社會公平正義，關注基層弱勢社群的需要，亦會就不同議題提出具體建議。

即場互動與學生探討人工智能ChatGPT應用

他舉例，早前曾透過照顧者系列報道，反映出照顧者所面對的各種困難和挑戰以及政府支援不足；及後政府於最新《財政預算案》撥款加強支援，回應社會需要。另外，《香港01》早前揭發本港有人涉嫌違法售賣貓、狗肉的偵查報道，指出過往政府部門亦曾巡查商關店舖但並無發現，而報道刊登後即再採取行動。

《香港01》為張祝珊英文中學舉辦媒體及資訊素養講座，由媒體及首席戰略官馮德雄先生主講，與學生分享本港新聞行業發展以及網媒發展，並以《香港01》為例子向學生解釋網媒的特點，探討新聞未來發展趨勢。（廖雁雄攝）

馮德雄：人工智能難言全面取代深度報道

近期人工智能ChatGPT成為全球熱話，講座上馮先生亦即場與學生互動，探討ChatGPT能否取代記者工作；有學生表示，若日後新聞全面改由人工智能撰寫，未必有興趣再閱讀新聞。馮先生總結稱，相信人工智能有助新聞發展但難言全面取代記者工作，因為人工智能沒有「心」，特別是專題報道、觀點評論、偵查報道和深度報道，當中涉及採訪過程、記者的觀察、與受訪者的互動等，這些均是人工智能難以取代。