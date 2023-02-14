香港01學校講座　創科公司以電影解釋元宇宙　揭示VR未來發展方向

「元宇宙」、「VR」、「AR」，3個名字耳熟能詳，在電影世界引起無限想像，原來部分已在現實出現。《香港01》早前為大坑東滙基書院舉辦「AR／VR技術應用講座」，由本地科技初創公司以電影作切入點，解釋VR、AR在現實社會的應用與發展面向，包括娛樂、遊戲、醫療、教育。其中中國企業在VR發展上已成為行業龍頭的有力挑戰者，更分享實際應用例子。



本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯以電影《挑戰者1號》為切入點，解釋元宇宙技術。（黃寶瑩攝）

講座由本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯主講，他先透過電影《挑戰者1號》作例子，解釋元宇宙是個「現實中做得到」結合「現實中做不到」的虛擬世界，需要應用VR（全虛擬畫面）及AR（虛模現實）技術。他向學生提問電影中的技術是否已在現實出現，例如「沉浸式移動裝置」，有同學即時回答「Motion Checking」（動作檢查）已有實際應用，講者即場致送VR眼鏡套組。

蘇建峯以現實產品作例子，點出VR、AR技術發展的樽頸之一「Motion Sickness」（動暈症），是業界急切想解決的問題。目前VR有多個發展面向，包括媒體、娛樂、遊戲、醫療、教育，令同學很感興趣。他以教學作例子，中學生解剖牛眼及醫生的訓練，或醫療向的靜觀訓練、建構1:1太子站教老人家搭地鐵等，都是實際可行的應用。

同學們十分投入地聆聽講者分享，了解VR技術的最新發展。（黃寶瑩攝）

而國家創科發展，在VR層面已能和行業龍頭睇齊，蘇建峯指Meta正面對有史以來最大的挑戰者，來自中國的抖音（字節跳動）在短時間內就成為最多人收看的影片平台，現時已經進軍VR市場，推出VR眼鏡，性能「長江後浪推前浪」。他指出抖音在直播功能上有巨大優勢，世界盃期間推出的「VR世界盃」，抖音能做出演唱會級的舞台效果、和其他球迷一起互動、真人一樣的主播，感受恍如置身現場的氣氛。

蘇建峯特別提到VR CHAT應用的深刻例子，有內地直播主走入VR CHAT房間，多達數十人默不作聲，到頭來發現原來是一門手語課。由於每個國家用的手語都不同，即使是聽障、視障人士也可以通過VR，更便利地和其他國家交流。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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