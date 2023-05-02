校長專訪｜亞斯理衞理小學培養學生成長思維　教突破挫折尋成功路

學生在成長路上難免遇到挫折，為裝備學生面對未來挑戰，荔景亞斯理衞理小學（亞小）特別培訓學生成長思維。鄭家明校長接受「01教育」訪問時解釋，期望學生明白成功路上一定會遇到失敗，而且要勇於嘗試才有機會成功。另外，鄭校長提到學校着重培養學生閱讀習慣，亦推薦家長透過閱讀繪本打開與子女的話匣子，聆聽他們的心事。



亞斯理衞理小學校長鄭家明。（余俊亮攝）

砌骨牌培養學生成長思維 灌輸過程比純粹結果更重要

亞小在上學年（2021/22）曾經校內挑戰水樽砌骨牌的世界紀錄，活動理念正正與成長思維有關。鄭校長解釋，學生砌骨牌時難免不慎推跌骨牌，「好似人生都係咁，你遇到嘅困難係多嘅」，而成長思維強調「辦法總比困難多」。他又指，學生成功路上一定會遇到挫折，而活動能讓他們學會突破挫折之餘，亦明白到過程比結果更重要，「真正嘅失敗係咩嘢呢？係唔嘗試，你嘗試就有機會成功」。

他以跑步比喻學習，指出不少家長看到子女跑得快就開心，跑得慢就擔心，「我哋要問嘅係，點解家長要有快慢嘅諗法呢？就係因為我哋同別人比較，而唔係講小朋友的進步」，而成長思維其中一項元素是不與別人比較，鼓勵學生每天進步，「佢要相信透過自己嘅努力，佢能夠有進步，透過仍自己後天嘅努力，佢能夠比以前做得更好」。

不過，香港是考試主導的社會，家長難免執着子女成績分數。鄭校長直言，他並非否定分數重要性，但認為高分不一定代表學生有所成長。他舉例，若果學生成長相當於一個水杯，而知識則是水，而當水杯倒滿水相當於學生考試滿分的話，家長不應單看是每次考試滿分倒水，更應關心水杯容量有否增加可以盛載更多知識，「點樣可以令佢倒多一啲水落去呢？我們其實唔只係諗我哋有幾多少可以倒入去，而係個杯要大一啲」。

鄭家明校長推薦家長與子女閱讀繪本，以打開話匣子。（余俊亮攝）

繪本軟性教育子女不同道理 打開話匣子聽心事

亞小重視培養學生的閱讀習慣，所以學校在去年花費不少資源，重新設計及裝修圖書館。各種讀物之中，鄭校長特別推薦繪本，因為透過繪本可以帶小朋友走進美好的世界，從中欣賞到繪圖的藝術美感及文字的溫柔力量，並從中思考作者想帶出的信息。

鄭校長指，如果家長想與子女說話，第一步當然是打開話匣子，而繪本就是一個很好的起點。他建議家長與子女讀畢繪本後，可以多聽他們的心事，「其實小朋友嘅世界都有好多心事」，而非單向子女說教、講硬道理。