亞斯理衞理小學推學生獎勵APP　學生儲寶石換獎家長了解子女表現

疫情期間學生長時間留家學習，影響學習動機之餘，亦與老師與同學有疏離感。位於荔景的亞斯理衞理小學留意到相關情況後，決定推出「亞小『英熊』聯盟」，為學生營造幸福感及找回學習動機，教師亦可以此培養學生各種素質，從中看到他們的成長。



鄭家明校長及葉詠宜老師接受「01教育」訪問時表示，亞小英熊聯盟於上學年（2021/22）推出，屬學校三年計劃的一部份。學校更特意為此撰寫手機程式，令學生更加投入之餘，亦可以實體化學生的獎勵及讚賞。



鄭家明校長認為，要吸引學生投入在計劃之中，首先要大人們都認真對待整件事，所以他們決定編寫專用於該計劃的手機App。（余俊亮攝）

寫手機App吸引學生 增進親子溝通

今時今日仍然相信聖誕老人的學生已經少之有少，風格科幻的英熊聯盟似乎難以吸引學生投入。鄭校長笑言，雖然低年級學生都會相估英熊聯盟的故事，「（不過）高年級嘅都知道你係假嘅」。他認為要能夠「弄假成真」，吸引全校學生樂在其中，就要讓他們明白老師和家長們對整件事都十分認真，而體現之一就是推出專用手機App。

手機App功能豐富，重點功能之一就是記錄學生在校園生活及不同活動之中完成任務之後收到的寶石，學生還可以用手機App找到自己的任務及排行榜等資訊；老師亦可以於向學生派發寶石的時候，在備註欄列明讚賞事項，作出實質鼓勵；家長則了解到子女在學校的表現，加強家校合作及親子溝通。鄭校長指，程式令家長與子女有更多對話，例如了解子女為甚麼會獲得寶石，「等家人明白多啲，原來你咁樣所以獎勵你」，從中欣賞子女的不同面向。

亞斯理衞理小學校長鄭家明手抱英「熊」聯盟其中一個角色的公仔裝，該角色代表「慎思明辨」的生命素質。（余俊亮攝）

英熊聯盟從學生視覺出發 配合不同科組培養學生才能

除了虛擬的手機App，學校亦特意設計了7套小熊公仔服裝，由校長、教師及家長扮演小熊，在校內與學生互動。鄭校長表示，在計劃蘊釀期間，他已經決定要從學生視覺出發，以他們感興趣的事物切入，最後就想到英熊聯盟。他希望英熊聯盟能夠幫助展現學生在學科、品德或生命成長上的才能；另一方面讓教師了解學生成長。

在日常校園生活之中，學生不論成績達標或者有進步，均會獲得寶石。學術以外，學生如果能夠保持儀容及準時上學等，一樣會收到寶石。葉老師表示，「雖然有啲小朋友學科成績未必咁叻，但係做好自己，好似儀容或者守時方面，我相信每一個小朋友都能夠做到或者進步嘅」，所以亦會獲得獎勵。學生累積寶石後，可以換取各種獎賞，例如小食、玩射籃球及禮堂打機等。

英熊聯盟本學年踏入第二年，以「最好的我」為主題，希望找出學生最好的特質。除了不同學科會有特定挑戰給學生之外，亦會配合不同活動，例如密室逃脫及解難遊戲等，學生可以從中獲取寶石之餘，亦可以重建受疫情影響的師生關係。

兩位學生一看到熊仔裝就已經變得興奮，當鄭校長穿上熊仔裝變成英熊聯盟之後，他們更立即上前給予一個大大的擁抱！（余俊亮攝）

7位隊員宣揚不同生命素質 讓學生發現自己亮點

英熊聯盟由7位隊員組成，他們分別代表不同生命素質，包括慎思明辨、正面積極、關愛團結、誠摯謙遜、自律克己、忠信守望及更新卓越，向學生宣揚正面價值觀，並鼓勵他們建立良好生活習慣，例如守時、互相幫助及關心別人等。如果教師留意到學生的行為展現到英熊聯盟的生命素質，亦可以直接給予獎勵，並讚賞行為。

葉老師提到，曾有成績並不突出的高小學生因為青春期而出現行為問題，有一次在街上路不拾遺又剛好被老師發現，「佢唔係為咗展現畀任何人睇，呢個都係本身佢即時面對嘅一個反應」。由於老師覺得學生的行為十分值得表揚，所以給予寶石鼓勵。她指出，該做法可以讓學生察覺到自己身上的亮點，覺得「原來（亮點）比自己想像中更多」。