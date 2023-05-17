「尊重私隱　由我做起」小學生短片創作比賽　23隊獲表揚

個人資料私隱專員公署於上周六（12日）舉行小學生短片創作比賽頒獎典禮，表揚23隊隊伍在宣揚尊重及保障個人資料私隱的努力。政制及內地事務局副局長胡健民及私隱專員鍾麗玲在致辭時都提醒學生，網絡世界與學生的日常生活變得密不可分，應時刻保持警覺，好好保護個人資料，提防網上罪行。



公署表示，短片創作比賽有超過320名來自41間學校的小三至小六學生參加，共提交74份短片作品。比賽以隊際形式進行，參賽隊伍可從三個短片主題：「尊重別人的個人資料私隱」、「向網絡欺凌說『不』」或「上網提高警覺，披露個人資料要小心」中任擇其一，製作一條片長兩分鐘以下的短片。

評審委員會以主題表達、拍攝技巧、作品創意及演員表現為準則，選出23隊隊伍，一共獲得七個組別的獎項，包括最強保衞私隱獎冠、亞、季軍、優秀私隱隊長（優異獎）、最佳演出私隱隊長（演出獎）、最具創意私隱隊長（創意獎）及最積極參與學校獎。

政制及內地事務局副局長胡健民於頒獎典禮中擔任主禮嘉賓並致開幕辭。

胡健民致辭中表示，網上世界並非「無王管」，適用於現實世界的法律同樣適用於網絡世界，提醒在垣學生必須小心網上言行，切勿因一時意氣、貪玩或受朋輩影響，作出不當的網絡行為。他強調應時刻保持警覺，好好保護個人資料，提防網上罪行；在網上交友時，更要小心謹慎，避免身心受到傷害。

鍾麗玲致歡迎辭時指出，隨着網絡世界與學生的日常生活變得密不可分，私隱專員公署亦重點推動這方面的教育工作，令學生知道如何在網上保障個人資料私隱，「推動保障兒童私隱並非一朝一夕的事，私隱專員公署一定竭盡所能、全心全意守護每一位同學的個人資料私隱安全。」