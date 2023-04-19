私隱署拘27歲女　涉網上「起底」唱衰好友舊愛　披露身份及照片

私隱專員公署今日（19日）公布，拘捕一名27歲女子，她涉嫌於2022年在社交媒體平台上，未經同意披露其好友舊愛的個人資料及照片，並作出負面評論，被捕人士已獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署今日（19日）公布，拘捕一名27歲女子，她涉嫌於2022年在社交媒體平台上，未經同意披露其好友舊愛的個人資料及照片，並作出負面評論。（資料圖片）

私隱署今日在九龍區拘捕一名27歲中國籍女子，調查顯示，被捕人士為事主前女朋友的好友，在2022年2月透過前女朋友認識事主。

被捕人被指在好友分手後 公開事主資料

2022年7月，事主與前女朋友分手，其後，有人於2022年7月在一個社交媒體平台上發布了一條包含事主個人資料的訊息，對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名、公司和居住地址、手提電話號碼、社交媒體帳戶名稱和照片。

私隱署指，被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

私隱署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。