檢討綠表機制　謝偉俊倡引AI查住戶資產：偷公共資源無資格講私隱

名媛蔡天鳳碎屍案中有疑犯的名下持有加多利山豪宅單位，仍可透過綠表資格購入居屋單位，觸發房屋署考慮檢討有關機制，昨日在立法會中質詢房屋局的選委界議員謝偉俊，今早（16日）在電台節目表示，政府檢討綠表機制時，應建議從嚴的加重罰則，尤其是過往案例即是判處監禁都以緩刑處理，應改以即時監禁及加長監禁年期。同時在執法上引用AI科技，審查申請人資產，因為公屋涉及取用公共福利，「無資格講私隱」。



謝偉俊今早在商台節目表示，明天（17日）財委會討論簡約公屋首筆撥款申請，證本港多年來不夠房屋，另一方面公屋綠表申請購買居屋就有這樣大的漏洞而不去堵塞。據報道，蔡天鳳案中疑犯的內地生意涉資產7,000萬元，謝表示，就是利用AI科技內地天眼平台搜查得來，「輕輕一撳（掣）就出來」，認為既然公屋住戶持有資產情況普遍的，用這個現代科技只需一兩分鐘，並不費人力。他昨天在立法會形容「天無眼」，笑謂可引伸為「無『天眼』」。

斥現行政策荒謬

他形容，上述個案反映整個政策荒謬，形容「佢（疑犯住）公屋咁多年，請佢走，仲送多個居屋畀佢，好似有賊來偷嘢，臨出門口，整多『嚿』畀你先走啦！」他批評，房屋資源緊張、多人輪候公屋、已交很多稅的中產還面對加稅壓力，「（政府）竟然唔盡快處理問題」。

對於有指若利用AI查核申請人資產涉及個人私隱問題，謝偉俊反駁，居民申請公屋時，某程度已申報所有財產，「因為你攞公共福利，申報自己資產，天公地道，（申報）責任係延續性，一路用緊間屋，一路有延續性，（等如）你放棄某程度私隱」，認為像申領綜援一樣，質疑以私隱理由而不去審核申請人資產，是過分地推卸責任，若然有公屋戶存心欺騙，「無資格講私隱」，建議審查資產不只香港，應擴展至國內及海外。

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倡判即時監禁並加強罰則

房屋局局長何永賢昨日回應議員口頭質詢時，考慮檢討綠表買居民的機制會從收緊的方向去檢討。謝偉俊認同，更表明罰則要從嚴，舉例指現時市民偷竊一兩千元或一兩萬元，都可能被判坐監，但擁超額資產以綠表買居屋是虛假陳述，是偷了公共資源，檢討修訂時一定要嚴懲、加重罰則。

他稱，現時罰則按虛假陳述是罰款5萬元和監禁6個月，但事實上從未有干犯者被判坐監，就算去年二月一案例擁1,500萬元資產，判罰10天監禁，只判緩刑，「唔使坐（監）」，不能阻嚇任何人，認為既要判處即時監禁，亦要加長監禁年期。至於應否即時趕走這類住戶，謝表示，現行富戶政策都會給予6個月或12個月的遷出期，如有特別情況還可以恩恤，是有既定機制，只是沒人執行。