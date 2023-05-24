近3年學校處理約1140宗校園欺凌　教育局接35宗求助舉報

本港不時爆出校園欺凌事件，教育局局長蔡若蓮今日（24日）出席立法會會議時指出，當局對校園欺凌採取「零容忍」態度，過去三年，每年平均有380宗，即約1,140宗，另教育局已處理35宗求助、投訴及舉報個案。就網絡欺凌，她強調一旦涉及刑事罪行，例如恐嚇或勒索，會由警方跟進調查。



蔡若蓮稱仍在物色副局長人選，希望對方熟悉教育，且有政府工作的經驗。（羅君豪攝）

蔡若蓮在立法會回應議員提問時表示，根據教育局數字，過去三個學年，學校處理涉及校園欺凌的學生個案數目平均每年大約380宗，如屬較嚴重的事件，學校須通知教育局，若涉及虐兒或違法，學校應諮詢社會福利署或即時報警求助。教育局由2020至2022年，接獲校園欺凌的求助、投訴及舉報個案共35宗，已嚴肅跟進處理。

網絡欺凌如涉刑事由警方調查

她指，警務處透過各警區的學校聯絡主任與學校、家長、非政府機構等持份者，與青少年緊密聯繫，於各區舉行防罪講座及多元化青少年活動，致力防止青少年犯罪，提高守法意識，在2022年，警務處的學校聯絡主任探訪中小學超過10,700次，並舉辦超過1,400次學校講座。

就網絡欺凌，蔡若蓮表示，根據香港現行法例，大部份在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。任何欺凌活動，無論是發生在網上與否，如果涉及刑事罪行，均受有關法例規管，如刑事恐嚇或勒索，警方會對涉及刑事罪行的欺凌事件作出跟進調查。

教育界立法會議員朱國強關注訓導主任反欺凌意識，蔡若蓮指出，教育局為中小學教師提供102小時訓輔證書課程、為訓輔主任另外安排48小時進修，現時每所公營中小學校平均有20%老師完成有證書課程，在2021/22學年有2,100人次參加，當局會研究是否要硬性規定參與。