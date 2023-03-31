調查指8%受訪兒童曾受網友欺凌　2.5%稱曾被網友性侵犯

隨著資訊科技發展迅速，兒童及青少年接觸互聯網的機會日增。防止虐待兒童會於1月至3月期間進行《兒童及青少年使用互聯網情況》的問卷調查，訪問202名兒童及243名家長，以了解兒童及青少年使用互聯網的情況及潛在的危機，提出保護兒童方面的建議。



調查發現，近六成名受訪兒童示曾接觸到粗言穢語，另有近8%受訪兒童曾受網友欺凌，更有5名（2.5%）表示曾被網友性侵犯。



防止虐待兒童會建議，按兒童心性發展及成長需要， 制定指引， 推行全面及有系統 的學校性教育，並設立評估和監察機制。



防止虐待兒童會於1月至3月期間進行《兒童及青少年使用互聯網情況》的問卷調查。（資料圖片／羅君豪攝）

防止虐待兒童會於今年1月至3月期間進行《兒童及青少年使用互聯網情況》的問卷調查，了解兒童及青少年使用互聯網的情況及潛在的危機，以便提出保護兒童方面的建議。相關調查收回有效兒童問卷共202份，有效家長問卷共243份。受訪兒童年齡由6至17歲，當中男性佔48%，女性佔52%。受訪家長為育有6至17歲之兒童，當中男性佔7.8%，女性佔92.2%。

調查結果發現，受訪兒童大多在小學階段開始接觸互聯網，而86.1%的兒童表示每日都會使用互聯網。受訪的兒童中有近六成的兒童曾接觸到粗言穢語，當中五成兒童曾接觸到血腥或暴力影像，而四成二的兒童曾接觸到成人色情影像。

令人憂心的是，在202名受訪兒童中，有16名（7.9％）表示曾被欺凌包括身體暴力、言語攻擊、惡意中傷或嘲弄等，有9名表示曾被欺騙金錢，6名表示曾被性騷擾，更有5名表示曾被性侵，如接觸私人部位、裸露身體、邀請觀看色情物品、拍攝裸照等。

防止虐待兒童會建議，政府應按兒童心性發展及成長需要，制定指引，推行全面及有系統的學校性教育，並設立評估和監察機制，另亦要加強網絡安全，制定全球公認的標準和最佳做法，協調網絡空間的執法行動。

組織亦建議，學校安排有關媒體資訊素養性教育的學生講座、小組及教育活動，幫助學生掌握安全知識，提高自我保護的意識和能力，並設立兒童友善的求助渠道。