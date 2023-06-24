《香港01》學校媒體工作坊　學生即場創作拍片體驗當KOL

隨著社交媒體和視頻平台興起，當上KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）透過不同媒介分享個人喜好和觀點，吸引觀眾追看，成為年輕人大感興趣的工作。《香港01》早前為聖公會牧愛小學舉辦「KOL體驗活動」工作坊，由前線編採人員帶領學生拍攝短片，體驗當KOL的過程，並從中認識正確面對資訊的要素。



KOL體驗活動由《香港01》前線編採人員主持，學生一嘗做KOL的過程。（余俊亮攝）

工作坊由《香港01》社區版副編輯主任李澤民主持，學生親身嘗試做KOL，一手包辦構思、拍攝到剪接。活動先以日常生活用品作例子引發學生多角度思考，引伸到KOL同樣以不同切入點發表意見，認識拍攝背後的概念。

學生們其後分別擔任導演、編劇、剪接師、攝影師和KOL，在導師的帶領下，由構思文案和分鏡開始，就地取材，即場合力製作出一條短片。最後由導師點評，從短片內容、表達技巧，以至鏡頭運用等不同方面分析，亦鼓勵學生在互評環節中給予並接受不同意見。

學生們透過工作坊體驗KOL的拍攝工作之餘，亦反思日常面對各種資訊的應有態度，培養媒體資訊素養，明白尊重和明辨性思考的重要性。

聖公會牧愛小學學生於活動後大合照。（余俊亮攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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