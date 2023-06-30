聖保祿學校學生研究太空種中藥　成香港首批獲選國際太空站實驗

航天科技在多個國家都獲得大力發展，年輕人亦不遑多讓，聖保祿學校有三隊學生去年參加太空實驗遴選，成功獲得國際太空站的「飛行狀態（Flight Status）」，可將由自己編程控制的數據收集器放於太空站收集數據，成為香港首隊學生「飛上太空」。

有學生表示，今次有幸接觸太空科技是很罕見的機會，發覺原來中學生都可以做到，開拓新領域，亦多方面加深對科學研究的了解。



「飛行狀態（Flight Status）」是國際太空站的實驗存取權，參賽者向NASA或歐洲太空總署（ESA）提交提案，最終獲選者可在太空進行短期實驗收集數據。經過多輪評估和審批後，在來自全球22個成員國771隊中，最終有294隊獲選，而聖保祿學校成為香港首隊勝出的隊伍。

太空種中藥緩太空人骨質疏鬆症

學生研究在太空種植中藥，左起為張玥盈、張以淳、梁鎧桐及陸熙玥。（郭曉晴攝）

其中一隊學生研究在太空種植中藥維持太空人健康，她們表示，因為太空人長期處於無重力狀態，骨骼不需要支撐身體行走，容易患上骨質疏鬆症。經多番研究後，她們提出在太空試驗種植補骨脂及淫羊藿兩種抗骨質疏鬆，且較易生長的藥材，讓太空人在太空即摘即煲。

學生先學習編程和數據分析，其後開始自己設計及編寫代碼，將數據收集器送上國際太空站運作，自動收集站內的環境數據，再進一步研究。實驗初步結果顯示，太空站的氣溫和濕度未完全符合種植，團隊隨即研究改良方法。她們指，國際太空站設有植物培植系統（Advanced Plant Habitat），專門用於植物生物科學研究，如果使用該系統調節出中藥最佳的生長環境，有機會種植成功。

團隊表示，由於每人體質不同，同一款西藥未必配合到所有太空人需要，而中藥治根的特性就可針對免疫系統作治療，對太空人更有成效，亦希望將中國文化傳去國際。

監測全球沙漠化 成功比對兩地情況

另外兩隊亦有所得著，一隊為了解全球沙漠化的原因，設計在太空站每10秒拍攝一張地球表面的圖像，以人工智能辨識500多張圖像，最終取得24張有用圖像，其中正好拍攝到非洲和加拿大，可觀察沙漠化的問題。團隊表示，實驗最大的挑戰是地表有時或被雲層覆蓋，以致無法得出有用數據，很高興最終收集的數據超出預期。

學生探討全球沙漠化問題，左起為何依晴、史舜文、郭感恩、楊詠晴及黃雅歌。（郭曉晴攝）

太空種海藻供氧 供應穩定且減碳排

另一隊則研究在太空種植海藻以向太空人提供穩定氧氣，團隊表示，現時靠地球不斷運送氧氣樽，產生碳排放之餘亦有洩漏風險。為此想到在太空種植海藻，實驗結果顯示，太空站的氣溫合適，濕度差異問題亦不影響海藻生長。她們指，參賽前對太空及編程認識不大，亦沒有想過最終可行，很高興自己的努力沒有白費。

另一隊研究在太空種海藻提供氧氣，左起為鍾嘉瑞、區穎心、朱家慧、陳凱琪及周品穎。（郭曉晴攝）

負責指導學生的STEM教育公司60Pins導師鄧詠琪表示，比賽前準備了與太空站完全相同的數據收集器，讓學生模擬在太空中收集數據時可能遇到的各種情況，培訓學生實驗設計、太空知識、電子技術、編程能力、數據分析和機器學習等領域，參賽過程中亦反覆研究可行性和改良方案。今次學生成功獲得「Flight Status」是很大的鼓舞，希望藉此鼓勵更多年輕人探索太空，學生在研究過程中亦獲得到不同得著。