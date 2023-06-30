聖保祿學校學生研發中藥沖劑「祿爽茶」　取材廿四味可緩新冠病徵

廿四味是香港人熟悉的涼茶之一，可清熱解毒，但偏苦的味道令人卻步。聖保祿學校去年有3位學生研發出中藥健康飲料沖劑「祿爽茶」，從廿四味抽取五種藥材，減少苦味之餘，亦提升抗炎功效，更適用於新冠肺炎。配方已成功於內地申請專利，團隊希望可以將產品推出巿面，推廣予更多人受惠。



聖保祿學校學生研發出中藥健康飲料沖劑「祿爽茶」，有效抗炎。（郭曉晴攝）

祿爽茶針對新冠病徵 首次試賣即獲家長及師生支持

「祿爽茶」由中四的施熙兒、凌悅澌及中三的楊芷芊與科大團隊合作研發，亦有參考過去數屆師姐的研究成果。3位學生表示，疫情期間觀察到身邊不少人確診，並留下後遺症，而新冠肺炎的病徵正正與廿四味針對的徵狀相似，故此開展今次研究。

團隊對廿四味的每一項藥材進行測試，發現其中五種藥材的抗炎功效較顯著，包括餘甘子、金錢草、火炭母、三叉苦和崗梅根。經反覆研究後，選擇抽取這五種藥材，再加入羅漢果中和味道，製成改良方「祿爽茶」，最終配方通過《香港中藥材標準》，並成功於內地申請專利。

三位學生早前於明愛慈善賣物會首次試賣「祿爽茶」，獲不少家長和師生支持，反應正面。她們表示，希望將產品推出巿面，並繼續進行更多測試和研發不同味道，例如檸檬味、薄荷味和咖啡味，期望打破大眾對廿四味的刻板印象。

聖保祿學校期望將「祿爽茶」推出巿面，左起為朱詠苼老師、三位學生及鄭文傑老師。（郭曉晴攝）

團隊從研究中學習中藥知識 對研發祿爽茶感高興

負責實驗研究之一的施熙兒表示，研究令她認識課本以外的知識，過程中透過不斷發問去認識更多有關中藥的概念。除了研究層面外，亦花費不少時間及心力作巿場推廣，例如構思產品宣傳方法，讓更多人認識。

另一位成員凌悅澌則分享，小時候對廿四味的印象不太好，覺得太苦，很高興研發出改良方「祿爽茶」。負責質量檢測的楊芷芊亦表示，本身對中藥和研究的認識較淺，初期都沒想過可以做出成品，感謝隊友和老師的協助，自己對一步一步完成的成果都感到很欣慰。

帶領學生研究的鄭文傑老師表示，很高興見到學生由零到一做出成品，有學生一開始對科學的興趣不大，但在落手做的過程中亦漸漸成長，變得越來越多想法，未來會繼續鼓勵其他學生參與研究，亦會邀請三位學生將經驗和得著分享予下屆師妹。

聖保祿學校積極推行中醫植物藥教育課程，由中一開始讓學生認識中草藥，融入校本課程及進行跨學科協作。學校每年開辦中醫植物藥課程供有興趣的學生修讀，校內亦設有中藥園。鄭老師補充，自2018年已有學生開始研究廿四味，直至今次成功研發出「祿爽茶」。