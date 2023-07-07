AI素養及道德｜教學宜鼓勵學生反思　3條問題教你安全使用ChatGPT

人工智能技術發展一日千里，生成式AI如ChatGPT大行其道，教育局早前推出「初中人工智能課程單元」，以培養學生從小學習創新科技的興趣及能力。觀塘聖公會何明華會督中學是率先試用教材的學校之一，校長金偉明接受「01教育」訪問時提到，人工智能課程之中，AI素養及道德是較難的課題，學校可以多引入例子、活動及反思幫助學習。他又指學校曾參考聯合國教科文組織文件，說當中的指引能夠教育學生分辨哪些情況可以安全地使用生成式人工智能。



聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，教育局早前發布的人工智能教材由淺入深，學校可以按學生程度決定教學內容。（盧翊銘攝）

建議學校從較有趣課題入手 AI素養及道德「難教都要教」

教育局教材共有18個單元，並分成3個程度，涉及多個與人工智能課題。金校長認為，教育局教材「寫得好好」，程度由淺入深，最深的達到大學級數，建議學校按學生程度決定教學內容。他亦建議學校從較有趣的課題開始，例如計算機視覺（Computer Vision），因為內容較直觀及易上手，學生可以立即看到成果，自然較有興趣。

他又指AI素養和道德是較難的課題，「你唔能夠直接去教佢價值觀，所以你要通過一啲例子、一啲活動、一啲反思，然後去諗諗如果我咁樣做嘅時候會有咩嘢後果呢，甚至帶佢經歷一次，發覺原來真係咁樣會出現問題，咁你先可以慢慢建立佢嘅價值觀」。他認為，學生單靠一、兩堂不能建立價值觀，所以其學校的學生在初中期間都會持續學習AI素養及道德。

聖公會何明華會督中學校長金偉明直指AI素養和道德是較難的課題。（盧翊銘攝）

金校長舉例，教師會告訴學生，即使是AI亦有一定的道德約束，例如ChatGPT不會告訴用家如何自殺或是別人的私隱；又例如教師會在堂上分享澳州以AI機械人殺死會危害珊瑚的水母，然後延伸思考相關技術應用到軍事無人機及以人臉辨識擊殺目標人物是否符合道德。

AI不會走回頭路 3條問題分辨安全情況使用ChatGPT

ChatGPT受到關注的時間只有約半年，但不少學校都已經將之加入課程。金校長直言，該工具只會愈來愈進步，不會走回頭路，所以無法逃避，老師有必要學生投身社會之前，為他們裝備相關技能。

聖公會何明華會督中學校長金偉明指，學校參考聯合國教科文組織文件，以教導學生思考在不同情況下應不應該使用ChatGPT。（盧翊銘攝）

不少教師、學生及家長都會猶豫如何安全使用ChatGPT，金校長指他們參考聯合國教科文組織文件，以教導學生思考在不同情況下應不應該使用ChatGPT。學生只需要回答3條問題，包括「生成內容是否屬實重要嗎？」、「你有專家幫助確認內容是否準確嗎？」及「你能夠及願意為不準確的內容負起全責嗎？」，即可分辨出在不同情況之下使用ChatGPT是安全、可能安全或不安全。