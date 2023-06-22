教局推高小編程及初中AI教材倡下學年推行　中學涵蓋ChatGPT應用

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教育局新推出「高小增潤編程教育課程單元」和「初中人工智能課程單元」， 協助教 師把創新科技元素融入教學，期望校方按相關教材設計單元，並於下學年推出。其中「高小增潤編程教育課程單元」，涵蓋學生運用Scratch編程平台學編程技巧，供小四學生使用，小五及小六的單元將稍後推出。



「初中人工智能課程單元」則涵蓋人工智能基礎、倫理及虛擬實境等知識，近月興起的ChatGPT應用亦包括其中，單元課程以實例討論其好與壞處，提出在便利工作以外亦可能出現資料錯誤或抄襲等問題。



教育局持續在中小學課程中加入創科學習元素，新推出「高小增潤編程教育課程單元」和「初中人工智能課程單元」，當局期望可協助教師把創新科技元素更有組織地融入課堂學 習 ，兩個課程單元可供所有公帑學校採用，望學校盡快規劃課程並 於 2 0 2 3 / 2 4 學 年(下學年)推行，以進一步培養學生的計算思維和加強創科學習。

小四生學用micro:bit創作迷宮遊戲

首批推出的「高小增潤編程教育課程單元」供小四使用，內容涵蓋計算思維的基本概念包括抽象化、算法和自動化，以「海底探險」、「太空漫遊」等有趣主題包裝，亦讓學生學習運用micro:bit創作迷宮遊戲；而小五及小六的課程單元，則將於下學年推出。當局要求學校利用單元內容以規劃切合學生學習需要的課程，為所有高小學生每級每年推行10至 14小時的增潤編程教育。

單元中讓學生試用ChatGPT寫求職信，以引發學生們對生成內容結果的討論，從而教導其好與壞處。(資料圖片)

ChatGPT試寫求職信討論應用好與壤

「初中人工智能課程單元」則涵蓋人工智能基礎、人工智能倫理、電腦視覺、電腦語音和語言、虛擬實境、機械人、社會影響和未來工作等課題。

近月興起的ChatGPT應用亦包括其中，單元中讓學生試用ChatGPT寫求職信，及試用人工智能程式體驗從文本生成圖像設計商標等，以引發學生們對生成內容結果的討論，分享有科技帶來工作便利外，也可能出現如資料錯誤、抄襲或學術誠信等問題。

當局指學校需於初中科技教育學習領域「資訊和通訊科技」範疇，適當規劃課程推行1 0 至 1 4小時的人工智能課程單元。為協助教師教授有關單元，教育局指將於下學年起，推出相關教師培訓包括工作坊，讓教師進一步掌握相關的教學策略。