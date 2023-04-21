升中派位｜部份地區更6人爭1個英中學額 擇校前宜考慮三點

英文中學（English as Medium of Instruction（EMI） School，英中）學額競爭激烈，是每屆小六學生和家長都必須面對的現實。根據4月12日教育局向小六家長派發的《中學一覽表》，全港116間英中合共提供10,382個學額。預計參加本年度升中統一派位的學生超過五萬人，即平均5人爭一個英中學位。由於英中學額分佈並不平均，某些校網的英中學額競爭尤其激烈，離島和南區每個英中學位分別有約43和21人競爭，黃大仙、深水埗、觀塘、元朗和荃灣多區則超過6人競爭1個英中學額。

作者：鄧家豪



15年前關於英中的研究

90年代末，只有約100所公營中學被當局評為合資格以英文授課，即「英中」。英中除中國語文或中國歷史等必須以中文授課的科目外，其他科目的老師必須以英語授課及採用英文課本。不少家長認為英中是「名校」的象徵，認為子女在其上學也更容易學好英語。

2008年，香港中文大學教育學院教授曾榮光的一項追蹤性研究指出，中中學生英文成績比英中學生稍遜一籌，其升讀預科（當年尚未推行334學制，中五會考尚未取消）的機會較低，繼而升讀本地大學的機會率也要比英中學生低2成。報告一出，加深了社會對英中的良好印象。

英中以外另類之選

然而，香港整個教育體系15年來一直變化，直資學校、國際學校和本地大學增多，學生有更多升學路徑。時至今日，部分家長會為子女報考直資中學、私立中學或國際學校，作為入讀英中以外的選擇。近年，IB（International Baccalaureate）課程開始為大眾認識，一些特別強調適合華人的「IB學校」積極發展，如弘立書院、培僑書院、蘇浙公學國際部和大光德萃書院等，異軍突起。

部分家長希望子女循序漸進學好英語，同時認識中國文化，在未來社會更有競爭力，故以上這些「IB學校」成為他們的另類選項，變相略為舒緩了英中的激烈競爭。但由於學費較高，非公營學校往往不是大眾首選，不少家長和學生依然要投入競爭英中學額的漩渦，如何擇校更儼然是家長和學生要掌握的「學問」。

擇校小錦囊 切勿盲信排名榜和Banding數據

揀選學校之時，家長務必要小心搜集資訊，切莫盲信某些排名榜或Banding數據。其實官方機構及當局從未公布任何學校的Banding，坊間有關中學的排名都是各施各法的推算估計，並非金科玉律，甚至有失偏頗。

擇校第一步必須是了解學生的特點和需要，家長可與學生一同製作個人履歷，有系統地回顧學生過往學習歷程之餘，進一步了解學生的需求。其後，家長和學生可嘗試進一步了解目標中學以下三點，結合學生特質，再作決定：

認識學校教育理念和教學方法，分析是否能滿足學生的需求和興趣。

該校家長和學生意見，深入了解其文化和學習環境。

了解校方如何協助學生規劃升學或職業發展，配套及成效。

六年中學生涯，佔據學生青蔥美好的少年歲月，擇校必須以學生的個性和志趣為本，方為學生之福。升中選校時深思熟慮，方能作出一個精明之選。

鄧家豪先生

作者簡介：

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。