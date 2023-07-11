升中派位2023｜老師化身推銷員搶跨境生　直送校註冊確保萬無一失

中一派位2023結果今日（11日）出爐，隨著香港適齡學生人口減少，學界面對收生挑戰，有不少中學於升中放榜日，紛紛派老師到觀塘的「學位分配組」搶收新移民、跨境生等。記者今早到場視察，情況尤如「機場大堂接機」，不少老師手持派位名單找學生，之後隨即「護送」學生和家長到學校註冊，確保萬無一失。



有不願具名的老師表示，疫情復常後今年是最多跨境學生的一年，估計今日有約400多位跨境生前來領取派位證，相信陸續有更多學校派老師前來「搶人」。面對縮班殺校危機，她指，會盡力為學校招收足夠學生，但認為老師淪為「企街sales」（推銷員）是浪費老師專業，「我係應該留返啲時間做教材照顧學生，唔應今日有咁多同事喺度。」



升中派位今日（11日）放榜，大批內地家長到觀塘教育局學位分配組，為來港就讀的小朋友領取「派位證」和「入學註冊證」。記者今早到現場視察，來自大埔、荃灣、柴灣、葵青、黃大仙等學校均有派老師到場，部分學校更出動5至6名老師。

現場所見，不少老師手持一份載列學生名字的派位名單。有已領證的家長引述老師表示，名單上的學生已獲派到其校，今日是按名單前來「撈人」，找到所屬學生後，直接帶家長及學生到學校註冊，情況如同「機場接仔」。

疫後復常今年多跨境生 老師自嘲似「企街sales」浪費專業

有學校老師不願具名表示，老師按學生名單「尋人」，希望可以收足派給學校的學生，即使非名單上的學生，亦會嘗試遊說他們入讀，不過她坦言，今早只是找到名單上的一位學生。

她指由於疫情復常，今年是最多跨境學生的一年，估計單是今日約有400多位跨境學生，有約10多間學校派老師積極收生。她指作為老師，只是盡力為學校招收足夠學生，不過，尤如「企街sales」的工作，是浪費老師專業，「我係應該留返啲時間做教材照顧學生，唔應今日有咁多同事喺度。」

李同學則表示有三名老師上前向他介紹學校，「跟我說有沒有喜歡的球類的運動？籃球之類，可以讓我去參觀學校之類。」（馬煒傑攝）

三老師圍一學生游說入讀 由課外活動入手推銷

有老師表示，今年首次前來分配組招收學生，由於本港出生率下降，學校收生數字亦下跌，「我諗成個行業都係咁。」他們形容，今日的經歷十分特別，笑言入行時從沒想過要做推銷工作，會選擇樂觀面對，又指新來港學生人生路不熟，可提供實用資訊，「如果你係住𠵱區，又派得好遠，咁多個選擇啫。」

內地家長李先生帶同兒子前來分配組領證，形容兒子被派到「三流」學校，對派位結果感到不滿意，有意到港島中學「叩門」。李同學則表示，有三位老師上前向其介紹學校，「跟我說有沒有喜歡的球類的運動？籃球之類，可以讓我去參觀學校之類。」不過，李同學則指，老師沒有留下學校名字便離去，令他感到十分奇怪，亦打算按原定計劃到港島中學叩門。

陳先生表示小朋友希望到香港讀書，故作出安排，但亦希望可以派到北區的學校，除較近深圳，亦有親戚可以照應。（馬煒傑攝）

內地家長陳先生表示，其小朋友獲派黃大仙區學校，打算會再去其它學校叩門。他表示，小朋友希望到香港讀書，所以作出安排，自己心儀北區學校，因位置鄰近深圳，有親戚可以照應。他認為，今年教育局減「叩門位」，對「叩門」成功率不抱太大信心，所以同時報讀內地學校作兩手準備。