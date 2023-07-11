升中派位2023｜基層孖生兄弟獲派首三志願英中：屋企好細但教得好

【中一派位／升中派位／叩門／首志願／留班位】升中派位今（11日）放榜，今年獲派首志願的學生有80%。位於大角咀鮮魚行學校，有新移民基層孖生兄弟獲派心儀的深水埗區英文中學，哥哥獲派首志願中華基督教會銘賢書院，弟弟獲派香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學。弟弟稱，雖然家境不太理想，但感恩家人支持，「屋企好細，不過屋企教得好好！」



校長施志勁表示，今年獲派首三志願的學生有近九成，入讀英中的比率與往時差不多，對派位結果感到滿意。至於中學每班「叩門位」減半，他認為，今年中學「叩門收生都好緊」，建議家長三思而行，「派左去嗰間就盡量去嗰間就讀。」



升中派位今（11日）放榜，有人歡天喜地，有人失望落淚。（盧翊銘攝）

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升中放榜大日子，一眾學生接過「派位證」後，有人歡天喜地，有人失望落淚。崔氏孖生兄弟獲派心儀中學，哥哥獲派第一志願中華基督教會銘賢書院。他表示，心情興奮，「琴晚都好緊張，希望同屋企人食好嘢慶祝。」在旁的鮮魚行學校副校長蘇潔明表示，崔同學是新移民，內地來港後「插班」三年級，「由內地黎所以廣東話較弱，自信心都較弱。」

副校幫學生廣東話補課 喜見進步、自信心增強

蘇副校長指，崔同學不善於廣東話，之前十分抗拒用廣東話說話，「佢甚之乎係屋企講，寧願做多啲家務都唔想講廣東話。」有見及此，蘇副校特意為他補習廣東話，三年以來有所進步，對此感到欣慰，「我之後就日日都同佢讀書，教佢啲字嘅發音，而家都好啲見到佢一路一路有進步，同埋自信心都高咗。」蘇副校長指，作為今屆畢業生的中文老師三年，特別緊張他們的成績，慶幸他們各人派位結果大致理想。

至於孖生弟弟亦派到心儀的第三志願中學，「我好高興派咗去我心儀嘅中學，係黃棣珊紀念中學！」他表示，家庭環境不算特別好，不過，家人悉心的教導仍然感恩，「屋企好細，不過屋企教得好好，令我入到心儀嘅中學。」

兩兄弟的家人由於要上班，所以未能前來，弟弟說:「已經用短訊同咗媽咪講派成點，不過佢未回覆我。」弟弟表示，期待中學的校園生活，希望日後可以參加更多不同的活動，擴闊自己的視野。

崔氏兄弟獲派首三志願，弟弟（圖左）獲派第三志願黃棣珊紀念中學；哥哥獲派第一志願中華基督教會銘賢書院（盧翊銘攝）

子獲派首志願嶺南中學 母：尋晚失眠瞓唔着 依家輕鬆咗

邱太喜見兒子派獲第一志願嶺南中學，對結果感到滿意，「尋晚都有失眠瞓唔着，到而家就輕鬆咗啲。」她說會先將派位結果告訴親友，「佢哋都好擔心想入嗰間學校要唔要佢。」張太指，一直沒有強迫兒子溫習和操練，隨他興趣自由發展，「好多時家長想佢讀，但都要理下佢感受究竟佢想點做，咁就隨佢。」

邱同學表示，家人不會催谷其學業，自己會主動努力溫書，「因為我啲記憶唔係咁好，需要花多啲時間溫書。」

李同學獲派第四志願嘉諾撒聖家學校，她對派位結果十分興奮，笑言「我非常滿意！」（盧翊銘攝）

獲派第四志願嘉諾撒聖家學校 母女齊滿意

李同學獲派第四志願嘉諾撒聖家學校，兩母女均對派位結果十分滿意。李太表示，女兒校內成績中上，一直放心其學業，「佢好獨立，喺學校已經搞掂唒，返到屋企都幾輕鬆。」她指，會要求哥哥為妹妹裝備升中，「佢哋兩個都係呢間學校畢業，會叫哥哥教下佢英文啦，操多啲英文。」

鮮魚行學校校長施志勁先生指今年的派位結果理想。（盧翊銘攝）

校長施志勁：今年中學叩門收生「好緊」 盡量派邊間讀邊間

鮮魚行學校校長施志勁表示，學校今年升中派位結果理想，有近9成學生獲派首三志願，學生派往英中的比率與往年相若，具體情況則未有透露。

今年有91%派獲首三志願，80%學生獲派首志願，比率近4年以來首次回落，施志勁認為，情況與往年差不多，「你見到佢差唔多都係八九成㗎嘛，咁我哋都係八十九點幾獲派頭3個志願，覺得都係差唔多。」

今年「叩門位」由每班2個減至每班1個，施志勁形容，今年學校「叩門收生都好緊」，建議家長三思而行，「派左去嗰間就盡量去嗰間就讀」，「第一去叩門我知道係好辛苦嘅一件事，第二嚟講個結果仲係未必（理想），今年出面可能位係有嘅，但係叩門就會比較辛苦。」