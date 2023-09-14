SEN學生｜特殊教育需要是什麼？9大類及相關特徵（附支援及資助）

本港有特殊教育需要（Special Education Needs，簡稱SEN）的學生愈來愈多，立法會最新《數據透視》顯示，於2021/22學年就讀於公營普通學校及特殊學校的SEN學生總人數約為6.7萬人。到底怎樣的學生才符合SEN的定義？SEN學生通常有什麼困難及潛能？SEN的9大類別又是什麼？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出現時SEN的支援服務。



SEN學生的定義及特徵

根據教育局的定義，特殊教育需要學生是指在學習上有某些困難並需要特別教育支援，其困難包括多種生理及心理疾病或狀況，包括特殊學習障礙、智力障礙、自閉症、肢體傷殘及言語障礙等，導致他們出現難以準確而流暢地閱讀和默寫字詞、專注及記憶力差、缺乏社交能力、骨骼肌肉系統受損，以及無法正確發音及控制聲量等情況。

SEN學生的困難與潛能

SEN學生在學習、生活及成長等方面均需面對各種困難。在學習方面，由於SEN學生閱讀時往往欠流暢並經常寫錯字，因而語文科成績往往較為遜色，需花較多時間練習閱讀、寫作及說話。此外，一般SEN學生的專注及記憶力亦較差，難以專心學習及牢記所學知識，故此容易放棄學業。

在生活方面，由於SEN學生不擅於與人溝通及察言觀色，使他們難以融入群體生活，更有可能會被歧視及排斥。有部分SEN學生因肢體傷殘及聽力、視力及言語障礙，而令日常活動受到限制，與人溝通時更有機會因誤解對方的意思而答非所問或詞不達意。

在成長過程中，SEN學生會容易因成績未如理想而自信心低落，難以發掘到自己的優點，從而變得愈來愈自卑。他們同時亦會因學業問題及朋輩關係而產生壓力，在不懂控制和宣洩情緒的情況下便會出現情緒不穩。

即使SEN學生的學業成績稍遜，但他們亦都有獨特的潛能。最常見的是音樂、邏輯數學及肢體動覺智能，學校及家長可通過讓他們參加課外活動以發掘相應的潛能，確保每個SEN學生的潛能也能得以培養。

9大類SEN學生

SEN學生主要分為以下9大類別：

1. 特殊學習障礙（Specific Learning Difficulties，簡稱SpLD）

當中以讀寫障礙最為常見，雖然患者擁有正常智力和學習經驗，表面上與一般人無異，但未能準確而流暢地閱讀和默寫字詞，例如經常讀錯和忘記讀音、抄寫時漏寫或多寫筆畫、將文字的部件左右倒轉或寫成鏡像倒影等，因此他們的口語表達能力較文字表達能力佳，並需要花較多精力完成讀寫功課。



2. 智力障礙（Intellectual Disability，簡稱ID）

指智力顯著低於一般水平，患者的思維、記憶力、語言能力、感知肌能，以及時序與空間的組織力等都會受到影響，包括抽象及邏輯思考力弱、記憶力弱、注意力短暫、語言表達能力弱、四肢或手眼協調欠靈活，以及社交能力弱。



3. 自閉症（Autistic Spectrum Disorder，簡稱ASD）

是一種先天性發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都有不同程度的困難和發展差異，包括不擅於察言觀色、未能掌握非語言溝通技巧、說話經常刻板、重複，以及行為表現固執等。



4. 專注力不足／過度活躍症（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）

主要徵狀包括專注力不足、做事欠條理、活動力過多及行為衝動，導致患者在學習或社交上出現困難。



5. 肢體傷殘（Physical Disability，簡稱PD）

泛指中樞及周圍神經系統發生病變，外傷或其他先天性骨骼肌肉系統發病所造成的肢體障礙，導致日常活動受到限制，常見的疾病包括腦麻痺、脊柱裂、脊髓性肌肉萎縮症、脆骨症及少年類風濕性關節炎等。



6. 聽力障礙（Hearing Impairment，簡稱HI）

指聽覺系統任何一部分出現毛病，令聽力受損，從而影響語言及溝通能力，包括在嘈吵的環境中與人交談時未能完全理解說話內容、觀看沒有字幕的電視節目時有困難，以及在無助聽器的協助下會依賴唇讀等，若患者的聽力閾高於25分貝已屬有聽障。



7. 視力障礙（Visual Impairment，簡稱VI）

指完全失明或配戴眼鏡或經手術矯正後，視力較佳的一隻眼睛仍無法達到正常程度，導致患者經常無故碰翻東西、交談時沒有眼神接觸、試圖看清楚事物時經常側著頭，以及閱讀時經常低著頭貼近書本等。



8. 言語障礙（Speech and Language Impairment，簡稱SLI）

主要分為發音、語言、流暢及聲線問題，包括因發音不正確而說話混淆不清、接收較長的句子時只能理解部分意思、句子組織能力較弱、多次重複某些字或音，以及因錯誤運用聲帶而引致聲音沙啞或失聲等。



9. 精神病（Mental Illness，簡稱MI）

最常在兒童及青少年階段出現的疾病包括焦慮症、抑鬱症及強迫症等，當中較嚴重的有思覺失調及鬰躁症等，其病徵一般較為持續及影響範圍較廣。



SEN學生的支援

為協助SEN學生，政府透過與不同部門合作提供全面支援服務。教育局在中小學階段採用「雙軌制」為SEN學生提供學習上支援，即根據專業人士的評估和建議，在家長的同意下，轉介有較嚴重或多重殘疾的學生入讀資助特殊學校，以便接受加強照顧，同時亦推行融合教育政策，讓其他SEN學生入讀普通學校。以下是不同範疇的支援資料：

特殊學校提供的SEN學生支援

教育局每班人數為8至15人，並提供額外的常額教師和專責人員，包括職業治療師、物理治療師及護士等，以及按學生的特殊需要提供額外津貼。部分特殊學校設有宿舍，照顧有較嚴重或多重殘疾的學生長期住宿需要。

公營學校提供的SEN學生支援

教育局以「全校參與」、「家校合作」及「跨界別協作」模式推動融合教育，並發放額外人手和資源，包括特殊教育需要統籌主任、「學習支援津貼」及「有特殊教育需要非華語學生支援津貼」等，讓學校按學生的特殊教育需要，靈活而有策略地支援SEN學生。另外教育局亦透過「校本教育心理服務」、「加強校本言語治療服務」及「為視障學童提供的支援計劃」等專業支援，協助SEN學生克服學習困難。

為讓家長和持份者了解學校支援SEN學生的策略及措施，公營中、小學須要在《學校概覽》闡述照顧學生多樣性的措施及以「全校參與」模式推行融合教育的情況；而每年的學校報告亦須涵蓋其融合教育政策、所獲的額外資源及向學生提供的支援服務，並上載至學校網頁。

幼兒教育提供的SEN學生支援

除教育局外，社署亦會為就讀於參與服務的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的6歲以下輕度殘疾幼兒提供到校學前康復服務，以及為教師、幼兒工作員、家長及照顧者提供支援；其早期教育及訓練中心、幼稚園暨幼兒中心兼收計劃及特殊幼兒中心則會為經評估有不同程度殘疾的兒童提供訓練和照顧。署方同時推行「課餘託管服務收費減免計劃」，為一些在課後未能照顧其就讀小學的SEN子女的家長提供全費、半費或三分一的費用減免的課餘託管服務。

為讓家長和持份者了解學校支援SEN學生的策略及措施，有份參加幼稚園教育計劃的幼稚園須在《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》提供其支援SEN學生的資料。另外，教育局每年均聯同提供學前幼兒康復服務的非政府機構舉辦家長講座，幫助幼稚園的家長了解普通小學為SEN學生提供的支援。

醫衞局提供的SEN學生支援

醫衞局會透過「躍動同行先導計劃」，為患有或懷疑患有專注力不足／過度活躍症及合併症的兒童及青少年，提供跨專業的評估、治療及支援服務；醫管局推行的兒科與兒童及青少年精神科跨專業協作服務模式，會為情況相對輕微的患者提供服務；精神健康諮詢委員會負責統籌的精神健康項目資助計劃，當中亦有為SEN兒童及青少年提供支援，協助他們克服學習困難及促進身心健康。