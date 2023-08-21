校園天地｜自強不息 衝破「疫」境

音樂教育是學校課程中不可或缺的一部分，而智力障礙學生與一般學生同樣具備音樂潛質及學習音樂的能力。音樂教育能促進學生的全人發展，學生能透過學習樂器、舞台演出等機會建立個人素養及自信心，這是音樂教育不能被其他學科取代的主因。將軍澳培智學校為一所中度智障的特殊學校，學校包括小一至中六學生，年齡界乎六至十八歲。隨着疫情緩和，學校近年著力為學生提供對外演出、參與校外比賽的機會；亦增設課後音樂班及家校合作的親子活動，致力為特教學童提供優質的音樂教育，協助學生全面而具個性的發展，並提升生活的質素。（內容由將軍澳培智學校提供）



（一）課後活動：

學習樂器對難以專注的特教學童來說並不是一件容易的事。有別於傳統的樂器班，將軍澳培智學校透過配合學生能力的水桶鼓及非洲鼓班，以趣味互動的課堂模式從活動教學中培養學生的節拍感。

（二）跨學科親子活動：

學校在同一教學主題下進行的跨學科活動，促進學生連繫不同學習領域的知識，同時拓寬學生視野，發展學生多角度欣賞和思維的能力。為了提升家校協作，將軍澳培智學校的老師悉心籌劃了兩場《親子奧福音樂 X 綜合藝術工作坊》。工作坊結合音樂、奧福樂器演奏、身體律動及視覺藝術元素的活動，讓親子透過不同的藝術方式感受藝術為我們帶來的樂趣。

（三）演出機會：

學生自身的音樂能力固然重要，而藉著團隊表演更能建立學生與人合作的團隊精神。將軍澳培智學校本年度為學生提供多個演出機會，看看同學於過去一年裏，從各演出中所獲得的樂趣及滿足感吧﹗

《非洲鼓音樂文化體驗日》

《校運會》

《畢業禮》

（四）獲獎喜訊：

對特教學童而言，學習樂器的過程總是崎嶇滿途。經過疫情期間的磨練及準備，本年度可謂將軍澳培智學校豐收的一年。我們的學生成功躋身參與主流學界最具認受性的校際音樂節鋼琴獨奏賽事，最終獲得銅獎的成績，而其他學生在敲擊比賽中亦獲得季軍的成績，在此恭賀培智師生。

主辦機構：

香港學校音樂及朗誦協會

項目：

第75屆校際音樂節二級鋼琴獨奏比賽

獲獎結果：

銅獎

獲獎者：

S6羅家倫



主辦機構：

全港青少年盃音樂大賽2023

項目：

第75屆校際音樂節二級鋼琴比賽組別

獲獎結果：

冠軍

獲獎者：

S6羅家倫



主辦機構：

全港青少年盃音樂大賽2023

項目：

鼓樂隊比賽

獲獎結果：

季軍

獲獎者：

P.3蘇子瀚，P.6 Limbu Fung Hang Maden，P.6李羿樟，S6羅家倫



主辦機構：

「葛量洪獎學基金」及「香港特殊學校議會」

項目及獲獎結果：

2022-2023 學年第四屆葛量洪特殊學校學童獎(音樂科)

獲獎者：

P.6 Limbu Fung Hang Maden，P.6李羿樟



（內容由將軍澳培智學校提供）

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