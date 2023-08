樂善堂楊仲明學校創新英文語境課程 支援新來港學童 提升英文成績

要令學生都能沉浸在英文語境中,讓他們學得開心,把英語學以致用,是樂善堂楊仲明學校(下稱︰楊校)教師團隊的夢想。蕭子亮校長強調:「就是這個夢想,驅使楊校為學生度身訂造校本特色英語課程,用輕鬆、活潑及生動的方式讓學生學好英文,進一步擴闊視野,提升學與教效能。」事實上,創新英文語境課程不單提高楊校學生接觸英語機會和提升英文表達能力,更協助新來港學生適應英語學習。



楊校英文語境豐富,活動多元化。

英文成績突飛猛進並考入英中,陳同學及媽媽十分感謝學校。

楊校近年十分重視培育學生英文能力。蕭校長特意增聘一位英文科主任及一位外籍英語教師,在課堂內外加強學生的英文水平。今年6A班陳同學雖然來港不足2年,但英文成績突飛猛進,表現卓越,已獲區內Band 1英文中學取錄。從國內移居香港時,媽媽曾擔心女兒的英語成績趕不上,幸好在疫情下,楊校也為學生安排了英文學習班、認識社區活動等,使女兒能很快適應新的生活及追上英文進度。陳同學說,「能有此佳績,都是學校老師的幫助及鼓勵、家人的支持及自己努力的成果。」

引入外國流行Lawn Games:芬蘭木棋、瑞典國王棋

學校除了在初小開展英文故事教學計劃外,高小亦進行跨課程閱讀,教授不同閱讀策略,例如讀者劇場(Reader’s Theatre)和戲劇教育(Drama in Education),提升學生的閱讀流暢度、創造力和協作能力。

蕭校長對英文教學有不少心得及方法,並指出:「學校增聘外籍教師,創造有利沉浸式的英語學習環境,從小培養學生內化日常英語。」外籍英語教師在小息進行「English Passport」、「Chit Chat Time」和 「Fred on Board」級際英語活動,讓學生在遊戲中學習,活學活用英語。

楊校英文科團隊亦鼓勵及安排各級具潛能的同學參加不同的校外英文拼音、認字、書法、朗誦及寫作等比賽,學生在演練的過程中提升了用英語表達的自信。此外,學校本學年也舉辦不同類型的學術活動,由外籍英語教師教授拼音技巧、閱讀策略,更引入外國流行的Lawn Games,如芬蘭木棋、瑞典國王棋等課程,讓學生家中DIY 教具進行親子學習,也在體藝培育中增加日常接觸外籍英語教師的機會,並建立聽說英語的自信。

學生在Chit Chat Time中主動地和外籍老師交談。

學生正參與瑞典國王棋活動。

主題樂園式英語活動

英文科統籌伍主任表示:「學校積極推動英語學習,期望學生享受學習英語的過程。」楊校逢星期四早會時進行「English Assembly」活動,以英語推動價值觀教育;而每周的「English Tuesday & Friday」英語遊戲活動中,亦糅合了相關的價觀值主題如Go Green、Animal Care、Positivity等。「English Tuesday & Friday」英語活動更以主題樂園式進行:外籍英語教師先營造主題樂園的環境,讓學生置身其中;並扮演不同的角色,如鯊魚寶寶、迪士尼及漫威英雄人物等,引發學生學習英語的動機(intrinsic motivation),培養孩子敢於以英語溝通,提升他們運用英語的信心和成效。活動過程中,糅合了英語教學和玩樂元素,讓學生內化及熟悉各個主題價值觀及相關的字詞和句式,如「Count our blessings!」、「Save our Earth!」、「Care the animals」等。學年尾更舉辦了主題英語日「楊校夏日運動英語嘉年華」(The YCM Summer Sports Carnival),透過運動帶出正向價值觀,讓學生應用英文在日常生活中。

蕭校長深信學好英語及主動運用英語的三大元素:「Y- Yearn to learn」、「C- Cultivate intrinsic motivation」及「M- Make connections」,英語也是生活的一部分,楊校學生(YCM Students)能夠在自然愉悅的英文語境中學習,潛移默化下英語學習的興趣及成績就會漸漸提高。

